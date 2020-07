L’Associazione Culturale Calipso in collaborazione con Come to Ostia presentano Il Lido di Ostia, un luogo da scoprire.

Ostia, dalle origini antichissime e leggendarie, è oggi il mare di Roma. I nomi delle strade e delle piazze ricordano la bonifica di fine ‘800 che vide in campo le famiglie ravennate che qui si insediarono. Le architetture liberty si alternano a quelle razionaliste, creando così un luogo magico, senza tempo e con eco anticheggiante.

Dalla chiesa di Regina Pacis, che guarda contemplativa il mare, attraverseremo Piazza della Stazione Vecchia e Piazza Anco Marzio, parlando della Ostia che fu e che sarà. Ci affacceremo dal Pontile per salutare Nettuno e concluderemo con la colonia di Vittorio Emanuele III, opera del Fasol, che si specchia nella Venere che sorge dalle acque.

Appuntamento ore 20.15 Santa Maria Regina Pacis

Div. Abili: assenza di barriere architettoniche

Adatta agli amici a 4 zampe

Quota di partecipazione: Contributo libero, l’importo lo decidi tu!

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2020/07/14/il-lido-di-ostia/

Possibilità apericena ore 19:00 ad € 8,00. Per chi vuole godere dell’atmosfera estiva e gioviale di Piazza Anco Marzio, l’appuntamento è alle 18:45 ad Ost Friendly Food & Drink per un apericena che comprende:

Soft Drink/Analcolico/Calice di Vino/Birra piccola

Tagliere con prelibatezze preparate al momento: panini farciti, bruschette, focaccine, pizzette, rustici.

Pasta calda o fredda

Piazza alla pala (margherita o marinara)

In caso di drink alcolico o superalcolici il prezzo sarà di € 10,00.

N.B. la prenotazione per l’aperitivo è richiesta con almeno 8 ore di anticipo rispetto all’evento.

Foto di copertina di Alessio Pistoni

“Come to Ostia” è un progetto di comunicazione creato nel 2018 da studentesse e professioniste del turismo. Attraverso i loro racconti sui social, vogliono condividere bellezze e informazioni del litorale e del X municipio per far innamorare locali e turisti, del mare di Roma. Come to Ostia è presente su Facebook, Instagram e Youtube.