IL LATO OSCURO DEL DESIDERIO

installazione performativa site specific e postpandemica

primo studio



progetto artistico Senith

drammaturgia collettiva e performer A'mjla, Electra, Velvet Madonna, Senith, Angelo Venneri, Elisa Zedda

movimenti coreografici Mila Morandi Maiorelli, Angelo Venneri

creazioni Candy Paradise

video, fotografia, grafica e tecnologie Andrea Montanari

montaggio video Electra

by GendErotica

in collaborazione con Largo Venue e Latte Fresco





Pulsioni e desideri, stigma e revenge porn, corpi e applicazioni, reale e virtuale.



Il lato oscuro è ascoltare il nostro desiderio, ammettendo che i corpi sono vulnerabili e che noi abbiamo bisogno di quella fragilità.

Il lato oscuro è ogni volta che ci ritroviamo sommersi dalla violenza che assume forme non sempre riconoscibili e che nega la legittimità dei propri desideri, ogni volta che affrontiamo il ricatto alla nostra dignità. Qual è il desiderio perverso?

Il lato oscuro è la solitudine davanti a uno schermo, che ci impedisce di guardarci negli occhi, rendendoci più soli e più violabili. I corpi vibranti sono intrappolati, in relazioni sempre più inconsistenti.

Il lato oscuro è liberarsi dal giudizio, la fragilità della tastiera, la ricerca di una risata, guardarsi allo specchio, urlare nell’indifferenza.



Il lato oscuro del Desiderio è un’installazione da fruire in maniera fluida, in cui ogni spettatore decide liberamente il proprio montaggio drammaturgico. Una sorta di viaggio tra “stanze” reali e virtuali, in cui ascoltare, spiare, immergersi, interagire e mettersi in contatto con i propri lati oscuri. Quadri animati che si avvalgono dei nuovi scenari del desiderio, nei quali tecnologia, lavoro, precariato, relazioni affondano le loro radici e modificano il nostro stare al mondo.





GendErotica esplora pratiche e arti queer e femministe. Cura e produce eventi e mostre e ambisce a collaborare con realtà italiane e estere per creare rete e comunità. E' completamente autofinanziata e senza scopo di lucro dal 2009.



Senith è performer, attrice, curatrice di workshop ed eventi, "artivista" queer, coordinatrice artistica di Erotic Lunch e di GendErotica. Vive a Roma e ha performato in 3 continenti. Lavorando nella sperimentazione dei generi, dei ruoli e dell’immaginario erotico, ha rappresentato la prima costruzione performativa femminile in Drag in Italia e ha esplorato nuove possibilità legate alla costruzione dei generi e agli immaginari.

