Esplorando il Labirinto di Roma: nei sotterranei più grandi della città, a piedi o in bicicletta

Il parco della Caffarella è un’area verde straordinaria sia perché si trova vicina al centro della città e sia perché ha mantenuto le caratteristiche agricole della Roma di un tempo.

Passeggiando tra i suoi sentieri è facile incontrare fauna selvatica come volpi, istrici e fagiani, o più banalmente greggi di pecore, che pascolano in tranquillità nelle verdi vallate.

Ma il vero tesoro non è visibile in superficie. Bisogna seguire le indicazioni del Labirinto di Roma.

Già il nome lascia intendere qualcosa di particolarmente mistico e curioso, e quando avrete trovato l’ingresso seguendo i numerosi cartelli nel parco o molto più semplicemente trovandolo su Google Map, superare la porta in ferro che divide il sopra con il sotto, sarà come attraversare una porta del tempo, uno Stargate che vi condurrà in un passato antico e lontano.





Qui un sapiente accompagnatore, una guida esperta dei Sotterranei di Roma (l’Associazione che ha recuperato questo luogo magico), vi condurrà come già fece Virgilio con Dante.

Entrerete così all'interno di fantastiche gallerie illuminate da calde luci che lasciano intravedere i segni degli scalpelli prodotti da antichi fossores, operai di epoca romana che cavavano la pozzolana spesso in cambio della propria vita.

Ecco, quindi, che vi ritroverete in un antico passato fatto di luci ed ombre, dove la storia è scritta in ogni ruga delle pareti, in ogni segno e in ogni nicchia.

Uno dei punti clou del percorso è rappresentato quando il vostro accompagnatore vi farà spengere le moderne luci, per accendere quella di una lucerna romana.

La calda luce della fiamma contribuirà ad arricchire di misticismo quei luoghi, dove migliaia di schiavi lavoravano senza riposo.



Proseguendo si arriva alla zona delle catacombe. Profonde gallerie intagliate nella pozzolana, con ancora i loculi che ospitavano i defunti cristiani.

Dopo qualche centinaio di metri, si arriverà quindi alla fungaia. Gallerie con migliaia di sacchi dove venivano coltivati i funghi che fecero il sostentamento alimentare dei romani, per buona parte del ‘900.



Ma non finisce qui.

Tornando lentamente sui propri passi con un circuito ad anello, si arriverà a rivivere l’emozione di un legionario romano, intento a pregare nel suo mitreo.

Un mitreo visitabile e visibile con i colori vivi e accesi, così come lo avrebbe visto un romano nel II secolo, vi porterà a scoprire i legami di questa antica religione col cristianesimo.

Vi verranno svelate tante curiosità che oggi ci sembrano scontate, ossia perché festeggiamo il Natale il 25 dicembre o perché abbiamo le sette note musicali o i 12 mesi dell’anno e i 7 giorni della settimana.



Ultima tappa a sorpresa e gradita alla fine del viaggio, una piccola degustazione di Mulsum realizzato secondo le ricette romane di Apicio. Una vera leccornia assolutamente da provare.

Insomma, un percorso di 1,5 km nelle viscere della città che faranno volare le 2 ore di visita, come fosse un battere di ali, in una che possiamo definire una vera esperienza nel passato.

E per gli appassionati di bici, ricordate che questo è il piu grande sotterraneo visitabile a Roma a piedi e in bicicletta.

Per prenotare www.labirintodiroma.it