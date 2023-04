Il grande Tango di Piazzolla alla Cittadella della Musica di Civitavecchia

"Civitavecchia Spring Music Festival", la rassegna di musica classica e jazz a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu, il 21 aprile ospiterà una serata interamente dedicata al Tango!



"A Night with Piazzolla" sarà molto più di un concerto dedicato al grande compositore. Un viaggio temporale e geografico alla scoperta del tango, un genere nato in Argentina come espressione popolare e artistica, ricco di complesse e affascinanti sfaccettature che vanno molto oltre agli stereotipi nel quale è ingabbiato.



Il quintetto La Junta Escondida eseguirà i brani di autori come Julian Plaza, Ernesto Baffa, Hector Mele, Anselmo Aieta e Atilio Stampone, passando sorprendentemente per Antonio Vivaldi e Igor Stravinskij, fino ad arrivare al più grande e innovativo esponente del genere, Astor Piazzolla.

Dopo il concerto è previsto un momento di confronto con gli artisti, in cui il pubblico potrà porgere della domande relative ad aneddoti, curiosità e approfondimenti sul repertorio.



Nel breve periodo dalla sua nascita La Junta Escondida - composta da Giampaolo Costantini (bandoneon), Leonardo Spinedi (violino e chitarra), Franco Gonzalez Bertolino (viola), Massimo Ceccarelli (contrabbasso), Riccardo Balsamo (pianoforte) - si è subito dimostrata una delle più importanti formazioni del panorama tanguero. Si esibisce frequentemente nelle milonghe e per importanti manifestazioni, tra le quali quelle organizzate dall’Accademia di Santa Cecilia in Roma, il Festival “Tones on The Stones” e presso il Salone Margherita a Napoli.



L'evento si svolgerà il 21 aprile presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia (Via D'annunzio 2) alle ore 21.00.



I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Traiano (Corso Centocelle 1, Civitavecchia)



Nei giorni di spettacolo negli orari: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 20.30