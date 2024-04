Il grande Nord. Un viaggio in Finlandia con Fabrizio Carbone

Incontro con Fabrizio Carbone, scrittore, pittore e documentarista. Un viaggio alla scoperta delle bellezze di una natura bianca e fredda d’inverno, ricca dei rossi e dei blu delle bacche dei mirtilli, dorata dalle foglie autunnali delle betulle, popolata da lepri ed ermellini che d’inverno diventano bianchi come neve.

Con le fotografie di Patrizia Chiozza ci troveremo faccia a faccia con i galli cedroni, i cigni selvatici, i grandi gufi, gli orsi bruni, le aquile reali e quelle di mare.

Conosceremo la storia di Hannu Hautala, il fotografo naturalista più noto e premiato al mondo, autore di più di 60 libri, trapiantato dal sud della Finlandia al circolo polare artico per 50 anni, fino alla fine della sua vita.



Fabrizio Carbone, che frequenta questo mondo da 38 anni, racconterà attraverso immagini esclusive, fotografie e video, un Paese che attrae sempre più viaggiatori non solo desiderosi di una natura incontaminata, ma alla ricerca di emozioni forti, come l’impressionante visione della galaverna e la magia dell’aurora boreale.



In collaborazione con l'Ambasciata della Finlandia.

Sarà presente la responsabile culturale dell’Ambasciata della Finlandia Saija Rasanen.



Settimo appuntamento del ciclo Tutti i colori del verde:

incontri mensili con figure attuali o del passato della scienza, della letteratura, della passione civile, protagoniste, ognuna a modo proprio, di una grande o piccola rivoluzione verde.