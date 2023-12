Il grande classico di Antonio Amurri in scena al Teatro Narzio

Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Alessandra Cavallari in “Come Ammazzare la Moglie o il Marito Senza Tanti Perchè” tratto dal libro di Antonio Amurri e la regia di Filippo D’Alessio.

La comicità di Amurri, stringata ed elegante, prorompe, in maniera emblematica in una carrellata di “tipi” e di situazioni dalla comicità che non cede alla tentazione di una battuta volgare o alla costruzione artificiosa di una stupidità assai poco probabile.

Allegria e comicità elegante intorno al tema delle relazioni di coppia di un tempo in un parallelismo quanto mai attuale con i paradossali comportamenti di chi anche oggi si appresta alla vita di coppia più che mai attuale, il tutto giocato in uno specchio che riflette in una giovane coppia pronta a sposarsi, umori e pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio.

In scena l'11 maggio 2024 ore 21.00