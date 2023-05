"Il gigante egoista", lo spettacolo interattivo per bambini

Sabato 6 maggio, alle 11, presso lo “Spazio Tiziano” del Circolo Paolo Rosi (Viale Tiziano 66, Roma) andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Il gigante egoista" organizzato dalla compagnia teatrale “Bolle Spaziali” e sostenuto dal Codacons.

Un innovativo spettacolo interattivo dedicato ai più piccoli che racconta la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia il prossimo e vorrebbe tenere tutte le cose belle per se. Costruisce un muro dietro il quale c’è il suo magnifico giardino pieno di alberi e fiori, i bambini saranno costretti a giocare per strada in mezzo alle macchine e allo smog. Passano i mesi e lui vede che i giardini dei vicini fioriscono, arriva la primavera e nel suo invece c’è solo freddo ed inverno. Quindi si rende conto che solo rompendo il muro e facendo giocare i bambini nel suo giardino la primavera sarebbe finalmente tornata.

La particolarità di questo spettacolo non è solo quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica, ma soprattutto quella di prevedere la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico, che si ritroveranno a far parte essi stessi della storia.

Lo spettacolo comprende anche il pranzo che si terrà presso il ristorante “Spazio Tiziano” del Circolo Paolo Rosi.

Per info e prenotazioni (obbligatorie per assistere allo spettacolo) tel. 063223715