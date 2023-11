Il Giardino di Natale, market al Giardino Verano

Il Giardino Verano, l'evento nello spazio verdein piazzale del Verano che da qualche anno anima la zona, il 2 ed il 3 dicembre si trasforma nel Giardino di Natale, con mercatino artigianale e allestimento natalizio.



Situato in una posizione strategica, ai piedi del quartiere San Lorenzo e a due passi dai quartieri Portonaccio, Tiburtino e Nomentano, il Giardino Verano si conferma come un punto di aggregazione e contenuti di qualità, con una densa frequentazione di clienti provenienti anche dalle altre zone di Roma. Gestito dall'associazione Habicura, sia d'estate che d'inverno vanta una programmazione sempre varia e coinvolgente, e non farà certo eccezione nemmeno per giorni in cui ospita il mercatino di Natale.



Il Giardino di Natale è il primo evento in questo spazio ad essere in collaborazione con l'associazione culturale EticArte, ormai nota per l'organizzazione di eventi e mercatini sempre molto partecipati e di alta qualità. Infatti gli espositori sono prevalentemente artigiani selezionati che realizzano le loro creazioni con cura, impegno e dedizione, ma soprattutto li realizzano in prima persona ed in maniera etica e sostenibile. Filiera cortissima, insomma, non solo per i mastri artigiani ma anche per i piccoli produttori che prendono parte nel market del Giardino di Natale: conserve, marmellate e prodotti di nicchia, coltivati con metodi antichi e naturali. Saranno inoltre presenti stand di abbigliamento vintage, di flower design, di prodotti per il benessere ed articoli per bambini. Un'ottima occasione per unire lo shopping natalizio ad un momento piacevole, magari in condivisione con gli amici o la famiglia.



La programmazione sarà coinvolgente come al solito, e verrà prontamente aggiornata sulla pagina facebook del Giardino Verano: ci saranno live, performances e concerti, ma per il programma completo bisognerà avere un po' di pazienza.



In previsione per l'inaugurazione del 2 dicembre anche la pista del ghiaccio ed un allestimento natalizio che farà sentire i visitatori come proiettati in un piccolo villaggio di Babbo Natale. Naturalmente non mancherà l'animazione per i più piccoli, con laboratori che propongono piccoli lavoretti manuali sul tema del Natale per intrattenere i bambini di tutte le età.



Il market del Giardino di Natale conterà una ventina di stand; sarà inoltre possibile, prima o dopo lo shopping, fermarsi a mangiare o bere qualcosa nei punti food presenti, che presentano ampia scelta e servizio al tavolo.



Grazie alla vicinanza con la tangenziale est e alle diverse linee Atac che transitano lì davanti, il Giardino di Natale è facilmente raggiungibile sia per chi vuole spostarsi in auto che per chi predilige i mezzi pubblici.



Pet friendly, lgtb+ friendly, kids friendly, family friendly. Ingresso libero. Il Giardino di Natale è in collaborazione con l'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione del Green Market Festival a Testaccio, dell'Eco & Chic Market a San Lorenzo, del Les Femmes à Noèl a Trastevere, del Green Christmas a Casal Palocco e dell'Oasi Cestia Eco-Market.



info greenmarketfestival@gmail.com