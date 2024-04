Il Giardino delle Cascate apre al pubblico per Open House Roma 2024

Il Giardino delle Cascate apre al pubblico in occasione di Open House 2024.

Riaperto nel 2017, il bellissimo Giardino delle Cascate realizzato nel 1961 su progetto dall'architetto paesaggista Raffaele De Vico, rappresenta un esempio del giardino moderno all'italiana. Un armonioso intreccio di salti e getti d’acqua, scogliere, pietre naturali, piante di diverse specie con un impianto progettuale caratterizzato da simmetria e armonia classica. Raffaele De Vico è stato uno dei maggiori architetti paesaggisti del Novencento, la sua cifra stilistica è rintracciabile in molti spazi pubblici e parchi della Capitale come, Piazza Mazzini, Piazza Bologna, Villa Borghese, Villa Paganini e i giardini dell'E42 all'Eur.

La visita è dalla Passeggiata del Giappone, ingresso cancello viola accesso giardino lato palazzo ENI. La visita è massimo per 40 persone per volta ed è della durata di 45 minuti. L'accesso è libero per ordine di arrivo. Non è consentito l'accesso a persone con disabilità motorie. E' permesso fare foto.

Visite in programma il 7 aprile dalle 11 alle 13 e il 13 aprile dalle 15,30 alle 17,30. Entrata ogni 60 minuti.