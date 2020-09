Festival dell’arte, della letteratura e della narrazione per bambini, ragazzi e famiglie

Il Giardino delle Arti è una manifestazione culturale ambientata nella meravigliosa cornice del Villino Volterra ad Ariccia. Un fine settimana ricco di attività culturali ed eventi ludico-didattici incentrati sull'arte, la letteratura e la narrazione. Incontri con autori e illustratori, reading letterari, mostre, laboratori e corsi d'arte, spettacoli teatrali e musicali, da vivere nell’ incanto di un giardino fuori dal tempo.



L’iniziativa è organizzata dall’associazione Culturale ChissàDove, con il contributo della Regione Lazio. Tra i partner la Libreria Il Soffiasogni, il Villino Volterra e il Teatro Verde.



SABATO 19 SETTEMBRE



Ore 10.30

I COLORI DELLA NATURA.

Laboratorio artistico di creazione dei colori e pittura ad olio

(dai 6 agli 11 anni)

a cura di ChissàDove Associazione Culturale

Laboratorio di arte sperimentale dedicato alla creazione dei colori ad olio dai minerali seguendo ricette originali e le antiche tecniche artistiche. Ispirati dalla bellezza rigogliosa del Parco ed usando i colori realizzati a mano dipingeremo un coloratissimo capolavoro su tela.



Ore 11.00

SIMONE REA

INCONTRO CON L’ILLUSTRATORE, INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E WORKSHOP DI FORMAZIONE ARTISTICA SULLA MONOTIPIA

(per adulti)



Un’occasione speciale per incontrare Simone Rea, uno dei più importanti illustrarori di albi illustrati del panorama editoriale italiano e internazionale. Nella sala Museo del Villino Volterra saranno esposte le tavole illustrate, ricche di fascino e unica bellezza, tratte dalla sua ultima pubblicazione "Abbi cura di me, @lapis edizioni. Gli adulti potranno sperimentare con l’illustratore, in un workshop dedicato alla monotipia, una tecnica artistica affascinante. Un incontro prezioso per scoprire le tante opportunità e i compromessi che questo strumento artistico fantastico offre.



Ore 11.30

SocialReportLab

WORKSHOP per ragazzi

(dagli 11 ai 15 anni)

a cura di David Voci Sciabordi

Laboratorio di composizione fotografica e shooting fotografico del festival e ambientato nel meraviglioso Parco del Villino Volterra. I protagonisti del workshop, i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, a conclusione del percorso artistico, esporranno le loro foto sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale ChissàDove e della Libreria per bambini e ragazzi Il Soffiasogni. Le opere fotografiche saranno quindi protagoniste con i loro giovani autori di un concorso fotografico dedicato al Festival.



Ore 16.30

ARTE IN GIOCO.

Giochi d’arte per famiglie

(dai 3 ai 99 anni)

a cura di ChissàDove Associazione Culturale

Tra quadri d’autore ridotti in puzzle da ricostruire creazioni estemporanee collettive e ritratti da completare, ci addentreremo nello splendido mondo dell’arte tra divertimento, fantasia e libera espressione.



Ore 18.00

LA RETE.

Incontro con l’autrice Sara Allegrini

(Young Adult - dai 14 ai 99 anni)

a cura del “Il Soffiasogni”, libreria per bambini e ragazzi



Incontreremo Sara Allegrini, straordinaria autrice del romanzo vincitore al Premio Orbil 2020 nella categoria Young Adult. Un riconoscimento prestigioso attribuito dai librai indipendenti per ragazzi , che ogni anno si impegnano a promuovere la lettura nel loro territorio. Un romanzo a più voci, uno stile narrativo diretto ed empatico che porta il lettore a condividere il dolore dei protagonisti, la loro fatica, i progressi che li accompagnano nel faticoso percorso di trasformazione, guarigione e crescita. Ma come si guarisce? Come si impara ad amarsi? Come si ricuciono le cicatrici interiori?



La notte nel bosco risuonano solo fruscii, grida quasi umane e il battito accelerato dei cuori di Daniel, Maddalena ed Eliah. Nelle loro teste la stessa domanda martella feroce: come sono finiti lì, soli? Non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è il cellulare per chiedere aiuto. È impossibile credere che le loro famiglie abbiano deciso di abbandonarli.



Due occhi li spiano da dietro gli alberi e ogni giorno, quando si svegliano, trovano un biglietto che gli dice cosa fare: proprio a loro, che non hanno mai rispettato una regola, abituati a vivere oltre il limite. Ma se piegarsi e obbedire a uno sconosciuto fosse l'unico modo per salvarsi dall'incubo in cui sono precipitati?



SARA ALLEGRINI



Nata a Perugia nel 1978, dopo la maturità classica si laurea in filosofia morale. Dal 2004 insegna filosofia e psicologia nei licei, tiene laboratori di lettura e teatro e progetti di scrittura creativa nelle scuole. Nel 2014 pubblica La ragazza in bottiglia (PCE) e nel 2018, finalista al Bancarellino, vince il Premio Selezione con il romanzo Mina sul davanzale (Itaca, 2017). Nel 2020 vince il Premio Orbil con “La Rete”, nella categoria Narrativa Young Adult



DOMENICA 20 SETTEMBRE



Ore 10.30

LE FOGLIE D’ORO.

Laboratorio artistico, lavorazione a sbalzo della lamina di rame

a cura di ChissàDove Associazione Culturale

(adulti e bambini dai 6 anni)

Laboratorio di Gioielleria e sbalzo su lamina di rame con realizzazione di un Segnalibro- gioiello a forma di foglia. L’emozione del luogo e la bellezza della natura si trasferiscono nel fascino di apprendere una tecnica artistica, in questo caso ricca anche di spunti didattici e tecnologici. Un’attività che incanta grandi e piccini che insieme potranno dare sfogo alla libertà creativa creando un oggetto prezioso e delicato.



Ore 11.30

CLARA E LE OMBRE

Incontro e laboratorio con l’illustratrice: Claudia Petrazzi presenta CLARA E LE OMBRE edito da Il Castoro

a cura de “Il Soffiasogni”, libreria per bambini e ragazzi

(dagli 11 anni)



Clara è sempre stata circondata dalle ombre. Sono minacciose e le rendono impossibile vivere una vita normale. L’hanno seguita anche a Brattleboro, la piccola città dove si è da poco trasferita con il padre. A scuola viene da subito presa di mira dai bulli, finché non conosce Robert e il suo gruppo, con cui crea un legame speciale. E quando all’improvviso, uno dopo l’altro, alcuni compagni di scuola cominciano a sparire, saranno proprio Clara e i suoi nuovi amici a scoprire che dietro le sparizioni c’è qualcosa di spaventoso, qualcosa che si nasconde nel bosco.

Con l’aiuto degli altri, Clara dovrà trovare il coraggio per affrontare le sue paure e sconfiggere finalmente tutte le sue ombre.

Al termine della presentazione i ragazzi potranno partecipare ad un’attività guidata dalla stessa autrice.

Claudia Petrazzi è un’illustratrice freelance toscana. Ha illustrato libri per bambini con i più grandi edi- tori italiani: Giunti, Salani, Piemme, DeAgostini. Clara e le ombre è il suo primo graphic novel.



Ore 16.30

CIRCO IN VALIGIA

spettacolo teatrale per famiglie di e con Gianluigi Capone a cura del Teatro Verde di Roma

(dai 3 ai 99 anni)



Una valigia, tanti oggetti e una buona dose di immaginazione per guidare il pubblico, tra sorpresa e meraviglia, verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente. Cosa uscirà dalla valigia? Ma davvero una valigia può contenere un circo?

Gianluigi Capone è cofondatore della Scuola Romana di Circo. E’ giocoliere, clown, artista di strada. Dal 1996 si esibisce in numerosi festival e trasmissioni televisive. Impegnato in progetti di circo sociale, ha partecipato al programma umanitario Teatri nel mondo e insegna discipline circensi presso il carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Collabora con il Teatro Verde nell’ambito di rassegne e festival di teatro ragazzi.



Ore 18.15

IL GIARDINO DELL’ARTISTA

Per Arianna Matta dipingere vuol dire fare una continua esperienza di spaesamento, perdere i punti di riferimento, abdicare a ciò che è familiare: soprattutto vuol dire sprofondare in uno spazio vago e indeterminato. [...] una dimensione intermedia che porta l’osservatore a sentirsi sospeso tra il vissuto e il vivibile, il presente e il futuro, la memoria e l’immaginario (Cit. Luigi Meneghelli).



Quando si vedono, per la prima volta, le opere di Arianna Matta, la reazione è tutto tranne che razionale, nonostante la pittura raffinata e lo studiato equilibrio della tecnica, quello da cui si è rapiti è l’emozione senza argini, si è subito “colpiti” dal coinvolgimento che si prova ad interagire con lo sguardo, al dialogo che si instaura e loro, come risposta, ci offrono la possibilità di essere liberi con i pensieri e le sensazioni[...] (cit. Valentina Luzi).



Un’ occasione speciale per conoscere la visione artistica di Arianna Matta ed entrare nel suo giardino dipinto carico di forza ed energia vitale, malinconia e intensa atmosfera.



L'artista sarà presentata al pubblico da Evelina Silvestroni



ARIANNA MATTA

Arianna Matta nasce a Roma nel 1979. La passione per l’arte la porta a laurearsi al D.A.M.S. e poi a frequentare i corsi liberi della Rome University of Fine Arts (RUFA). La sua carriera artistica prende l’avvio nel 2009 e nel 2011 è già tra i finalisti del Premio Arte Laguna a Venezia. Attualmente vive e lavora ad Albano Laziale.



Ore 18.00

L’ARGILLA E LA NATURA.

Laboratorio sperimentale di lavorazione dell’argilla a stampo

a cura di ChissàDove Associazione Culturale

(dai 4 anni)

Laboratorio di lavorazione dell’argilla e realizzazione, mediante la tecnica dello stampo, di un manufatto a forma di grande foglia. Manipolazione, tecnica, spunti imprevedibili e stimolanti saranno fonte di ispirazione durante il nostro incontro artistico.



Ore 19.30

VOCI DEL NUEVOMUNDO

Musica dal vivo con un trio strumentale per ballare lo Swing



Componendo la musica originale di un ritrovamento importante di una pellicola di Charlie Chaplin “Sri Lanka Family Film with Chaplin and Goddard” proiettata in anteprima mondiale nel 2018 al XII festival Creuza de Mà nell'isola di Carloforte, David V. S. ne rimane affascinato così da non lasciarla mai più. Due anni dopo fonda un Trio per ripercorrere gli anni d'oro dello Swing in queste indimenticabili sonorità che da sempre fanno danzare e divertire intere generazioni.



Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto delle regole di contenimento ANTI_COVID.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria (posti limitati)

Per info e prenotazioni:

Fabiana 3496002087

Francesca 3485640409

info@chissadove.it