"Il gatto con gli stivali", spettacolo teatrale per bambini

Domenica 3 marzo alle 15.30, presso il Teatro di Documenti (via N. Zabaglia, 42 – Testaccio), va in scena lo spettacolo per bambini “Il Gatto con gli stivali” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Il gatto più famoso delle fiabe ci porta nella sua dimora segreta per raccontarci i retroscena della storia del finto marchese di Carabas, l’amicizia ambigua con il cattivo orco, l’amore per le gatte ed il latte, infine la passione per la spada ed il ballo. Un gatto chiacchierone e socievole con le buone intenzioni di fare apprendere al piccolo pubblico il mestiere di spadaccino e ballerino.



Divertimento assicurato.

Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 8 euro (+ 3 euro di tessera per gli adulti)



Prenotazione obbligatoria:



tel. 3383609134