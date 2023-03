Il Gatto con gli stivali, spettacolo di burattini

Il gatto con gli stivali è lo spettacolo di burattini in scena al Teatro Mongiovino a partire da sabato 4 e domenica 5.

Uno spettacolo storico della Compagnia marionettistica degli Accettella e le grandi marionette di Ferdinando Codognotto. Un gatto parlante dalla coda intelligente sfida l’orco di Carabas a tra-sformarsi in … un piccolo piccolo … Topolino, per mangiarselo in un sol boccone. Ma non finisce qui. Un gatto parlante dalla coda intelligente fa sposare Masino, il povero del mulino, con la principessa Caramella.

E qui finisce. Perché vissero tutti felici e contenti Tranne l’orco!

Gli Accettella rimettono in scena la celebre favola di Perrault storico spettacolo degli anni Settanta con le marionette in legno di Ferdinando Codognotto che hanno deliziato generazioni di bambini ora papà, mamme e nonni.

Lo spettacolo si ripeterà anche sabato 11 e domenica 12 marzo, sempre alle 16,30 e lunedì 13 marzo alle 10,30 per le scuole.