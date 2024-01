Il futuro rubato, spettacolo teatrale

Dal 25 al 28 gennaio 2024 sul palcoscenico del Teatro degli Eroi debutta uno spettacolo da non perdere che racconta una tragica pagina della storia dell’umanità che ha scaraventato migliaia di persone in un tunnel di impotenza e orrore; un racconto che diventa metafora della parabola dell’essere umano in questo mondo ammalato di odi, guerre e sprezzanti soprusi sull’umanità.



Tre famiglie del Ghetto Ebraico di Roma vivono la loro quotidianità a cavallo tra il 1934 ed il 16 Ottobre del 43, il tristemente celebre Sabato Nero.

Mentre la Storia scandisce la sua evoluzione tramite date ed eventi di rilievo, cosa segna le vite di chi, quella Storia da noi studiata, l'ha scritta suo malgrado?

Nonostante gli eventi importanti segnati dal regime fascista, la vita degli uomini e delle donne del tempo è andata scorrendo verso un lento declino nella più grande apparente normalità. Una vita fatta di comicità involontaria, battibecchi coniugali, grandi legami di amicizia, scontri e valori condivisi. Una vita dove nessuno poteva immaginare cosa sarebbe stato, così concentrato a vivere un quotidiano che, in fondo, è lo stesso in tutte le epoche, dove si guarda e si costruisce al futuro...

Un futuro che però a molti è stato negato.

Un futuro non perso per caso ma un futuro Rubato.

Le scene e i costumi sono di Maurizio Marchini, alle luci e musiche Stefano Dattrino, SMM e foto Agnese Carinci.





Costo biglietto: €16