Il Festivalbau a Baubeach

Baubeach compie un quarto di secolo e per festeggiare i suoi 25 anni di attività ha programmato il Festivalbau, una tre giorni di esperienze, corsi e giochi in spiaggia con i propri amici a 4 zampe che vogliono celebrare l'empatia e il rapporto d'amore dell'essere umano con l'ambiente e il mondo animale.

Per un lungo fine settimana, il 23, 24 e 25 giugno, si alterneranno attività e incontri, mentre i rappresentanti delle più grandi Associazioni protezioniste avranno modo di esporre il loro lavoro fatto di passione, amore e giustizia per tutte le Specie viventi.

Tra le varie iniziative, l’Arte mostrerà la sua funzione terapeutica contro le sovrastrutture che la realtà ci mette addosso, grazie alla pittrice berlinese Karen Thomas, assidua organizzatrice di workshop rivolte ai Soci, che durante il Festival creerà una performance con una tela di 10 metri che verrà dipinta nel corso delle prime due giornate, fluttuando come il vicino Arrone tra la Terra e il Mare.

Al Festival Bau sarà inoltre presente l’Arte di Franco Ciuti, artista di fama internazionale, con alcune delle sue tele esposte in vendita: il ricavato devoluto in parte alle associazioni presenti.

Saranno presenti Lav, Seashepered, Ippoasi, Animal Liberation, Quinto Mondo, Capraliberatutti, Alma Libre, Rifugio Hope, Cucciolissimi ) e i Partner della spiaggia. Nel week end la Veterinaria Nutrizionista della MONGE, Sponsor Ufficiale del Baubeach® (gadget Monge in omaggio a tutti i convenuti!), sarà a disposizione di tutti per una consulenza gratuita.

Il programma

Venerdì 23 giugno

12:00 - 14:00

Vi racconto il mio sogno...

Papi Daffinà riceve i soci nella MISTIC TENT dalla quale nacque l’idea di una spiaggia per cani. I Partecipanti potranno avere uno dei libri scritti sulla storia del Baubeach®

15:00 - 17:00

Prove di Functional (esercizi di proprocezione con il Cane, equilibrio e sicurezza; una palestra mentale per cani insicuri, deprivati o con problemi di apprendimento)

a cura del Centro Cinofilo Balla coi lupi

17:00 - 19:00

Riequilibrio dei 7 Chakra

AperiYoga con Teresa Arena.

Sessione di Yoga seguita da Aperitivo su prenotazione, ispirato ai 7 Chakra. In contemporanea performance dell’Artista Karen Thomas sui sette colori dei Chakra (prima parte)

Sabato 24 Giugno

10:00 - 11:30

Ricerca tartufi amatoriale

a cura del Centro Cinofilo Balla coi lupi

11:30 - 13:00

Parli canese?

a cura del Centro Cinofilo Balla coi lupi

Dalle 10:00 alle 17:00

Assaggi di massaggio olistico

Con Teresa Arena

Dalle 10:00 alle 12:00

SUP YOGA

Sessioni di 15 minuti a prenotazione obbligatoria al desk (6 persone per sessione)

15:00 - 16:00

Puppy Class: un viaggio alla scoperta del mondo per i CUCCIOLI (età

minima 4 mesi)

17:00 - 19:00

Saluto al Sole con Papi Daffinà + Yoga Nidra

Cerimonia di ringraziamento per i partecipanti con campane tibetane e Finissage della Performance della Artista Karen Thomas

Domenica 25 Giugno

10:00 - 11:00

SUP YOGA

Sessioni di prova 15 minuti free (massimo 6 persone per sessione)

Prenotazione obbligatoria al desk

15:00 - 16:00

La nostra Formazione in DOG MANAGEMENT: Briefing espositivo per le persone interessate a questo percorso di conoscenza e introduzione nel mondo del lavoro in contesti turisticoricreativi “dog friendly”

La nostra Certificazione, le partnership, il programma

I nuovi Schemi di Certificazione in cantiere con gli Enti

Info su www.diqu.it e www.enteitalianocertificazione.it

un ambiente naturale e in compagnia dei cani.