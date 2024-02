“Il favoloso viaggio” di Cinzia Grande e Andrea Lattari al Teatro Di Documenti

Sulle tracce delle carovane dei comici, nella vita degli attori e nel loro profondo rapporto con maschere e personaggi. Al Teatro Di Documenti in scena dal 9 all’11 febbraio “Il favoloso viaggio” di Cinzia Grande e Andrea Lattari, attori e registi della Compagnia Teatrale Maner Manush.



Lo spettacolo racconta la storia e le avventure dei commedianti Isabella Canali e Francesco Andreini, capocomici della Compagnia dei Gelosi, creatori di lazzi, storie, maschere e celebri personaggi: l’Innamorata Isabella e Capitan Spavento da Vall’Inferna.



In scena una storia reale e contemporanea di teatro e attori. Francesco Andreini, personaggio realmente esistito, attivo tra la seconda metà del XVI secolo e l'inizio del XVII secolo, fu uno dei primi drammaturghi del Teatro Moderno e il suo personaggio, Capitano, ispirò attori e scrittori. Isabella Canali, talentuosa attrice e poetessa, incantò un pubblico internazionale in tempi in cui recitare su un palcoscenico era ancora prerogativa esclusiva degli uomini, rappresentando un’icona femminile rivoluzionaria.



Nel Rinascimento, attori girovaghi, viaggiando in carovane dall’Italia in tutta Europa, presentarono nuovi personaggi in maschera. I comici, attraversando paesi sconosciuti, incontrando differenti popoli e culture, si raccolsero nelle prime Compagnie professionistiche del Teatro, inventando un nuovo linguaggio, in seguito chiamato Commedia dell’Arte. Dalla nascita delle prime compagnie di attori professionisti in Italia, continua il lungo viaggio del Teatro di Maschera sino ad oggi.