Sabato 16 Dicembre ore 18.30 inaugura la mostra di arte negli spazi del Cantiere Testaccio via Bodoni 90/a del gruppo Artisti Liberi & Progettuali dal tema "Il dono dell'arte".

La mostra, a cura di Janine Claudia Nizza con la direzione di Glauco Dattini, presenta le opere di:

Glauco Dattini

Elena Lazzara

Tacko Ndiaye

Janine Claudia Nizza

Paola Panatta

Amelia Rossi Landi

Il gruppo di Artisti ha sentito la necessità di lavorare attorno al tema dell' arte come dono, proprio per affermare nel periodo legato al Natale, la possibilità di creare valore aggiunto nel momento dell'anno in cui si confezionano i regali. L'artista offre la sua visione del mondo con un atto generoso e libero che coinvolge chi ne fruisce trasferendo come un' eco la capacità di generare a sua volta visioni e valori personali.

Il tema del Dono nell' Arte è un operazione di recupero che l' artista individua, valorizzando, dettagli e frammenti della quotidianità a cui regala attenzione e che normalmente non si palesa ad uno sguardo distratto.

Programma:

Ore 18:30 opening

Ore 19.30 Intervento Musicale del Testaccio Ensemble & Performance Live degli artisti

Ore 20.00 brindisi e snacks



La mostra avrà altri appuntamenti con il pubblico il:

Domenica 17 dicembre ore 17-19: La Punta della sfera donerà trattamenti shiatsu gratuiti per conoscere questa disciplina speciale

Sabato 23 dicembre:

ore 18:30 lettura/ presentazione del libro "Con la scusa di un Tango" Augh Edizioni, di Mario Abbati e Janine Claudia Nizza

ore:20.00 brindisi , snacks e auguri natalizi

"L'arte è un dono senza prezzo, un'offerta generosa che porta con sé la visione unica di chi l'ha creata. Ogni opera è un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a esplorare nuove prospettive e ad immergersi nelle profondità dell'esperienza umana. L'artista, con la sua creazione, regala non solo un'opera, ma parte di se stesso, lasciando un'impronta indelebile nell'anima di chi ne fa esperienza"