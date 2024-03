"Il diavolo veste Chicco", primo spettacolo di stand up comedy per famiglie

“Vorrei tanto venire a fare l’aperitivo stasera, ma non so a chi lasciare i bambini…”.

"Quando ancora non ero madre, pensavo che le mie amiche usassero i figli come scusa per non uscire, preferendo di gran lunga, al mojito, il pigiama di flanella e la copertina di pile. Poi ho capito che, quando diventi genitore, parenti, servizi e istituzioni hanno in comune una cosa: non ci sono mai". Con queste pariile Antonia Fama racconta la genesi di "Il diavolo veste Chicco", il primo spettacolo di stand up comedy per famiglie, nato da un’idea dell’attrice e autrice, in collaborazione con Francesca Ciaralli di The Spot Improv Digital Bistrot, il primo locale in Italia di improvvisazione teatrale, e Silvia Lombardo di Roma03, la guida per tutta la famiglia agli eventi e alle attività più interessanti della Capitale.

Tre donne e tre madri che si sono riunite per dare vita a uno spettacolo baby friendly, dove i genitori possono godersi in pace due ore di teatro politicamente scorretto, mentre i figli vengono intrattenuti in attività ludiche e laboratori creativi dallo staff di The Spot, che ospita il format.

“Il diavolo veste Chicco” è una terapia di gruppo per genitori, il tentativo di provare a smontare, attraverso un linguaggio ironico e dissacrante, gli stereotipi sulla maternità/genitorialità e sul femminile (ma anche sul maschile).

Gli adulti a ridere al piano di sopra, fra un aperitivo e l'altro con parolaccia libera, al The Spot Improv Digital Bistrot, il bistrot in autentico stile stand up! E i bambini? Nel piccolo teatro del piano inferiore tra laboratori creativi e di improvvisazione teatrale.



Genitori e bambini anche sotto i 3 anni.