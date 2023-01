"Il costruttore di valigie" con Francesca Nunzi e Marco Predieri al Teatro degli Audaci

Un appuntamento da non perdere per chi il Teatro lo ama, nelle sue molteplici suggestioni, ma anche per tutti coloro che sono avidamente curiosi della vita, delle sue storie e riescono a coglierne le diverse sfaccettature, il lato comico e quello poetico, quanto di più grottesco c'è nella realtà e di reale nella finzione.

"Il Costruttore di Valigie", ultimo spettacolo di Marco Predieri e Francesca Nunzi, il primo autore del testo, mentre Francesca firma la regia, entrambi in scena, approda al Teatro degli Audaci di via Giuseppe de Santis, da giovedì 26 a domenica 29 gennaio (feriali ore 21 - domenica ore 18). Un viaggio tra camerini e storie svelate, rivelazioni e confessioni personali che si intrecciano con le vicende e le esistenze di miti della scena e grandi classici della letteratura teatrale.

Da Cyrano de Bergerac, in cui il protagonista spesso si rispecchia, fino agli ardori e ai sogni di Romeo e Giulietta. Il costruttore di valigie in un certo senso non è solo chi racconta, in questa caso, ma siamo un po' tutti noi e le valigie sono quelle che accumuliamo durante l'intero viaggio, fatto di incontri, casuali o ricercati, di esperienze colte o sfuggite ... di tutta la curiosità che noi stessi vogliamo investire nello scrutare il mondo e chi lo vive attorno a noi.

Questo spettacolo è un invito alla fantasia, a ragionare per immagini, al coraggio di sfidare anche le situazioni che sembrano più complesse o condizionanti, come spesso è il giudizio degli altri. Un invito che si rivolge con premura alle nuove generazioni ma senza limiti di età, anzi, che parla a tutti, perché non si cresce mai abbastanza per smettere di accumulare e riempire le nostre valigie o per disfarle e riordinarle.

In scena Francesca Nunzi da vita, in modo inedito e brillante, a un caleidoscopio di personaggi, in una regia fresca e ricca di invenzioni, che irrompono nel racconto, interagiscono e creano momenti di spassoso dialogo con Marco Predieri ... solo apparentemente equilibrista solitario sul filo della narrazione. Da questo incontro uscirete tutti con una piccola valigia in più ...

Informazioni e prenotazioni: Teatro degli Audaci, telefono 06 94 37 60 57