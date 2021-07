Prima mostra personale di Emanuele Profumi, poeta-artista che incrocia generi e linguaggi diversi, generando un percorso di visioni e parole dove fotografia, pittura e poesia si rincorrono e si evocano continuamente, sullo sfondo di una tensione filosofica permanente.



"Il corpo del pensiero" è la Chora greca, il grande vaso di Pandora ormai spalancato all'ignoto, aperto alla creazione continua di mondi appena percepiti, incontrati intensamente, solo sfiorati, o mai vissuti davvero. E' l'immagine primitiva che origina ogni prospettiva e possibilità.

La mostra durerà dal 21 al 27 Luglio, e vi si potrà accedere negli orari di apertura della Casa della Pace:

Il 21 luglio:

H 18.30 apertura giardini della casa della pace

H 19.30 vernissage "il corpo del pensiero" immagini e poesie

Mostra personale di Emanuele Profumi~ Presentazione dell'autore.



https://emanueleprofumi.altervista.org/portale/



Info #casadellapace

+39 3335446723



Le attività sono gratuite ai soci con tessera CAPIT



Al fine di rispettare le norme di distanziamento, tutte le attività saranno all'aperto e a numero chiuso.

Al fine di garantire un'adeguata accoglienza vi ricordiamo che è necessario prenotare.

Sarà possibile prenotare anche all'ultimo momento.

L'ass. cult. CASA DELLA PACE si impegna affinchè tutte le attività vengano svolte in ottemperanza alle ordinanze ministeriali in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

