Il concerto di Cristiano Fattorini

Cristiano Fattorini per la rassegna musicale "Sopra c'è Gente", presenta nuovi brani insieme al suo repertorio già collaudato in diversi live acustici. Il suo progetto "Devo dirti una cosa" è una nuova partenza. È un'esigenza netta, precisa, che descrive la necessità di scrivere un personale racconto in musica. Insieme a Cristiana Polegri ai fiati e a Marco Ricciardi alle chitarre il cantautore romano propone anche classici della canzone d'autore italiana con nuovi arrangiamenti. Prenotazioni via mail a sopracegente@gmail.com

