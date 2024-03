"Il compleanno di Dario Fo" al Teatro Marconi

Gran finale del progetto di Abraxa Teatro, “Altro Teatro. Dall’Odin Teatret a Franca Rame, dalla Fondazione Barba Varley alla Fondazione Fo Rame, ai gruppi emergenti”, ideato dal suo direttore artistico, Emilio Genazzini.



In collaborazione con la Fondazione Fo Rame, si è scelto per celebrare Dario Fo, premio Nobel nel teatro nel 1997, e Franca Rame, artista sostenitrice di tematiche relative al ruolo della donna e alle diversità diffuse nella nostra società, con il figlio Jacopo Fo, che ne ha raccolto l’eredità tramite le attività della fondazione e la nipote Mattea Fo, proprio il 24 marzo, giorno in cui Dario Fo avrebbe compiuto 98 anni.



Il 24 marzo al Teatro Marconi, verrà presentato lo spettacolo “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, di e con Jacopo Fo, regia di Felice Cappa ed lo stesso pomeriggio alle 15.00 in programma la conferenza/presentazione a cura della nipote degli autori, Mattea Fo, del libro di Franca Rame, “Una Vita all’Improvvisa”, che ha contribuito nel 2023 a celebrare il decennale della morte dell’attrice.



Venerdì 22 marzo presso la Biblioteca Gianni Rodari e lunedì 25 marzo presso la Biblioteca Goffredo Mamemeli ancora due interventi a cura di Francesca Tranfo di Abraxa Teatro, con letture scelte raccontare con linguaggi diversi l’inclusione sociale, la fragilità, diversità culturali e focus sulle periferie.



Concluderà il progetto martedì 26 marzo Bustric, indiscusso protagonista del teatro comico e dell’assurdo, geniale attore, mago, mimo, illusionista a Centrale Preneste con “Il circo delle pulci”.



Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.





Info: 0665744441-3404954566 – www.abraxa.it - abraxateatro@abraxa.it