Il Cinema in piazza, "The lady from Shanghai" di Orson Welles a Trastevere

Giovedì 20 giugno in piazza San Cosimato, a Trastevere, Il Cinema in piazza proietta "The lady from Shangai" di Orson Welles. Film del 1947 da 87 minuti.

Appuntamento alle 21.15. I film verranno proiettati in lingua originale sottotitolati e film italiani con sottotitoli in inglese, a ingresso libero e gratuito.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.