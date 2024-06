Il Cinema in piazza, Maysaloun Hamoud presenta "Libere, disobbedienti, innamorate"

Prezzo non disponibile

Il cartellone de Il Cinema in Piazza è ufficialmente entrato nel vivo nell'arena di piazza San Cosimato a Trastevere. Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.

Il 7 giugno la regista palestinese Maysaloun Hamoud, in dialogo con l’artista italo-palestinese Laila Al Habash, presenterà al pubblico di San Cosimato la sua potente opera prima Libere, disobbedienti, innamorate, che ci restituisce il dualismo e l’impossibilità quotidiana di tre giovani donne palestinesi a Tel Aviv nella loro lotta per l’indipendenza, e il prezzo che devono pagare per aver scelto di essere libere.

Appuntamento alle 21,15 a piazza San Cosimato (Trastevere) con ingresso libero e gratuito. I film sono proiettati in lingua originale con sottotitoli.