Il Cinema in piazza, Madagascar a Monte Ciocci

Una nuova serata per famiglie è in arrivo al Cinema in piazza. Domenica 7 luglio, nel parco di Monte Ciocci sarà proiettato "Madagascar" della Dreamworks Animation, film del 2005 da 86 minuti.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.

Appuntamento alle 21,15 al Parco di Monte Ciocci (zona Valle Aurelia), ingresso gratuito senza prenotazione.