Il Cinema in piazza, "L'Ultimo valzer" di Martin Scorsese a Monte Ciocci

Il Cinema in piazza, nell'arena del parco di Monte Ciocci, presenta "The Last Waltz" (L'ultimo valzer) di Martin Scorsese, film del 1978 da 117 minuti.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.

Appuntamento alle 21,15 al Parco di Monte Ciocci (zona Valle Aurelia), ingresso gratuito senza prenotazione.