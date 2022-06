Il Cinema in piazza: "Good bye, Lenin! di Wolfgang Becker apre l'arena Monte Ciocci

Il Cinema in piazza accende i riflettori anche sulla sua terza arena, quella al Parco di Monte Ciocci. La proiezione che inaugurerà la manifestazione estiva a Valle Aurelia, sarà "Good bye, Lenin! di Wolfgang Becker.

Il regista, sabato 18 giugno è pronto per dare il via alle serate di cinema vista Cupolone. L'opera è stata una dei maggiori incassi di sempre al botteghino tedesco, premiata nel 2003 con sei European Film Award oltre a numerosi altri riconoscimenti. 121 minuti per una delle massime rappresentazioni della Ostalgie, la nostalgia per la DDR.

L'evento è in collaborazione con l'Ambasciata di Germania in Italia. germaniaitalia.

Il film del 2003, della durata di 121 minuti, sarà proiettato alle 21,15, in lingua originale, con i sottotitoli in italiano. L'ingresso è gratuito e, da quest'estate, non è più necessaria la prenotazione.

Il programma integrale de Il Cinema in piazza 2022

SAN COSIMATO

• 3 giugno - PIETRO CASTELLITTO e VALERIO LUNDINI presentano I PREDATORI di Pietro Castellitto

(2020, 109 min)

• 4 giugno - E.T. - L'EXTRA-TERRESTRE (E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL) di Steven Spielberg (1982, 115

min)

• 5 giugno - FRANCESCA ARCHIBUGI, STEFANIA SANDRELLI e SERENA DANDINI presentano MIGNON È

PARTITA di Francesca Archibugi (1988, 96 min)

• 8 giugno - REBECCA - LA PRIMA MOGLIE (REBECCA) di Alfred Hitchcock (1940, 130 min)

• 9 giugno - FUGA di Pablo Larraín (2006, 110 min)

• 10 giugno - VOLKER SCHLÖNDORFF presenta L'INGANNO (DIE FÄLSCHUNG) di Volker Schlöndorff

(1981, 108 min)

• 11 giugno - DAVID MAMET presenta LA CASA DEI GIOCHI (HOUSE OF GAMES) di David Mamet

(1987, 102 min)

• 12 giugno - VERSO SERA di Francesca Archibugi (1990, 99 min)

• 15 giugno - IO TI SALVERÒ (SPELLBOUND) di Alfred Hitchcock (1945, 111 min)

• 16 giugno - TONY MANERO di Pablo Larraín (2008, 97 min)

• 17 giugno - BEBE VIO, MARTÍN CASTROGIOVANNI e MATHIEU KASSOVITZ presentano RISING

PHOENIX - LA STORIA DELLE PARALIMPIADI (RISING PHOENIX) di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui (2020,

105 min)

• 18 giugno - GREMLINS di Joe Dante (1984, 106 min)

• 19 giungo - IL GRANDE COCOMERO di Francesca Archibugi (1993, 95 min)

• 22 giugno - NOTORIUS - L'AMANTE PERDUTA (NOTORIUS) di Alfred Hitchcock (1946, 102 min)

• 23 giugno - POST MORTEM di Pablo Larraín (2010, 98 min)

• 24 giugno - PSYCO (PSYCHO) di Alfred Hitchcock (1960, 109 min)

• 25 giugno - I GOONIES (THE GOONIES) di Richard Donner (1985, 114 min)

• 26 giugno - FRANCESCA ARCHIBUGI, LUCA BIGAZZI ed ESMERALDA CALABRIA presentano L'ALBERO

DELLE PERE di Francesca Archibugi (1998, 88 min)

• 29 giugno - IL DELITTO PERFETTO (DIAL M FOR MURDER) di Alfred Hitchcock (1954, 105 min)

• 30 giugno - JACKIE di Pablo Larraín (2016, 100 min)

• 1 luglio - IRAM HAQ, EJAZ AHMAD e GIORGIA SERUGHETTI presentano COSA DIRÀ LA GENTE (HVA

VIL FOLK SI) di Iram Haq (2017, 107 min) in collaborazione con Confronti

• 2 luglio - CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT (WHO FRAMED ROGER RABBIT) di Robert Zemeckis

(1988, 104 min)

• 3 luglio - LEZIONI DI VOLO di Francesca Archibugi (2007, 106 min)

• 6 luglio - WES ANDERSON presenta MOONRISE KINGDOM - UNA FUGA D'AMORE (MOONRISE

KINGDOM) di Wes Anderson (2012, 94 min)

• 7 luglio - NO - I GIORNI DELL'ARCOBALENO (NO) di Pablo Larraín (2012, 118 min)

• 8 luglio - SARA CRETA, CLAUDIO PARAVATI, MICHAEL MAGOK e OPERATORE UMANITARIO MSF

presentano LYBIA: NO ESCAPE FROM HELL di Sara Creta (2021, 61 min) in collaborazione con

Confronti e Medici Senza Frontiere.

• 9 luglio - ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA (THE LAND BEFORE TIME) di Don Bluth (1988, 69

min)

• 10 luglio - FRANCESCA ARCHIBUGI, MICAELA RAMAZZOTTI e PAOLO VIRZÌ presentano QUESTIONE DI

CUORE di Francesca Archibugi (2009, 104 min)

• 13 luglio - LA FINESTRA SUL CORTILE (REAR WINDOW) di Alfred Hitchcock (1954, 112 min)

• 14 luglio - IL CLUB (EL CLUB) di Pablo Larraín (2015, 98 min)

• 15 luglio - SANTA MARADONA di Marco Ponti (2001, 96 min) - Omaggio a Libero De Rienzo

• 16 luglio - HOOK - CAPITAN UNCINO (HOOK) di Steven Spielberg (1991, 142 min)

• 17 luglio - IL NOME DEL FIGLIO di Francesca Archibugi (2015, 96 min)

• 20 luglio - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE (VERTIGO) di Alfred Hitchcock (1958, 128 min)

• 21 luglio - NERUDA di Pablo Larraín (2016, 107 min)

• 22 luglio - FANNY ARDANT presenta LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO (LA FEMME D'À CÔTÉ) di

François Truffaut (1981, 106 min)

• 23 luglio - JURASSIC PARK di Steven Spielberg (1993, 127 min)

• 24 luglio - FRANCESCA ARCHIBUGI, ESMERALDA CALABRIA e FRANCESCO PICCOLO presentano GLI

SDRAIATI di Francesca Archibugi (2017, 120 min)

• 27 luglio - GLI UCCELLI (THE BIRDS) di Alfred Hitchcock (1963, 119 min)

• 28 luglio - EMA di Pablo Larraín (2019, 107 min)

• 29 luglio - CRISTIAN MUNGIU presenta OCCIDENT di Cristian Mungiu (2002, 105 min)

• 30 luglio - SMALL SOLDIERS di Joe Dante (1988, 108 min)

• 31 luglio - FRANCESCA ARCHIBUGI, MICAELA RAMAZZOTTI, ESMERALDA CALABRIA e FRANCESCO

PICCOLO presentano VIVERE di Francesca Archibugi (2019, 103 min)

CERVELLETTA

• 9 giugno - FAMIGLIA PACIOLLA e FAMIGLIA REGENI, ALESSANDRA BALLERINI, ASCANIO CELESTINI e

GIUSEPPE GIULIETTI presentano THE DISSIDENT di Bryan Fogel (2020, 119 min) in collaborazione

con Confronti

• 10 giugno - FROM MOSCOW TO PIETUSHKI (1990, 42 min) a seguire SERBIAN EPICS di Pawe?

Pawlikowski (1992, 41 min)

• 11 giugno - FESTEN - FESTA IN FAMIGLIA (FESTEN) di Thomas Vinterberg (1998, 105 min)

• 12 giugno - IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL'ANELLO di Peter Jackson - Extended

Edition (2001, 228 min)

• 15 giugno - PER FAVORE, NON TOCCATE LE VECCHIETTE (THE PRODUCERS) di Mel Brooks (1967, 88

MIN)

• 16 giugno - DORI GHEZZI, LUCA MARINELLI, VALENTINA BELLÈ, FRANCESCA SERAFINI e GIORDANO

MEACCI presentano FABRIZIO DE ANDRÉ - PRINCIPE LIBERO di Luca Facchini (2018, 193 min)

• 17 giugno - DOSTOEVSKY'S TRAVELS (1991, 52 min) a seguire TRIPPING WITH ZHIRINOVSKY di Pawe?

Pawlikowski (1995, 45 min)

• 18 giugno - DEAR WENDY di Thomas Vinterberg (2005, 105 min)

• 19 giugno - IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI di Peter Jackson - Extended Edition (2002, 235

min)

• 22 giugno - MEZZOGIORNO E MEZZO DI FUOCO (BLAZING SADDLES) di Mel Brooks (1974, 93 min)

• 23 giugno - DON CIOTTI e MARCO TULLIO GIORDANA presentano IL VANGELO SECONDO MATTEO di

Pier Paolo Pasolini (1964, 137 min)

• 24 giugno - LAST RESORT - AMORE SENZA SCAMPO (LAST RESORT) di Pawe? Pawlikowski (2000, 73

min)

• 25 giugno - RIUNIONE DI FAMIGLIA (EN MAND KOMMER HJEM) di Thomas Vinterberg (2007, 100

min)

• 26 giugno - IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE di Peter Jackson - Extended Edition (2003,

263 min)

• 29 giugno - FRANKENSTEIN JUNIOR (YOUNG FRANKESTEIN) di Mel Brooks (1974, 106 min)

• 30 giugno - PAWE? PAWLIKOWSKI presenta IDA di Pawe? Pawlikowski (2013, 82 min)

• 1 luglio - MY SUMMER OF LOVE di Pawe? Pawlikowski (2004, 86 min)

• 2 luglio - IL SOSPETTO (JAGTEN) di Thomas Vinterberg (2012, 115 min)

• 3 luglio - LO HOBBIT- UN VIAGGIO INASPETTATO di Peter Jackson (2012, 182 min)

• 6 luglio - L'ULTIMA FOLLIA DI MEL BROOKS (SILENT MOVIE) di Mel Brooks (1976, 87 min)

• 7 luglio - KIYOSHI KUROSAWA presenta TOKYO SONATA di Kiyoshi Kurosawa (2008, 120 min)

• 8 luglio - LA FEMME DU VÈME di Pawe? Pawlikowski (2011, 84 min)

• 9 luglio - VIA DALLA PAZZA FOLLA (FAR FROM THE MADDING CROWD) di Thomas Vinterberg (2015,

119 min)

• 10 luglio - LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI SMAUG di Peter Jackson (2013, 186 min)

• 13 luglio - LA PAZZA STORIA DEL MONDO (HISTORY OF THE WORLD, PART I) di Mel Brooks (1981, 92

min)

• 14 luglio - CARLO VERDONE presenta MA CHE COLPA ABBIAMO NOI di Carlo Verdone (2003, 114

min)

• 15 luglio - COLD WAR (ZIMNA WOJNA) di Pawe? Pawlikowski (2018, 89 min)

• 16 luglio - LA COMUNE (KOLLEKTIVET) di Thomas Vinterberg (2016, 111 min)

• 17 luglio - LO HOBBIT - LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE di Peter Jackson (2014, 163 min)

• 20 luglio - BALLE SPAZIALI (SPACE BALLS) di Mel Brooks (1987, 96 min)

• 21 luglio - LAV DIAZ presenta THE HALT (ANG HUPA) di Lav Diaz (2019, 276 min)

• 22 luglio - ROBIN HOOD - UN UOMO IN CALZAMAGLIA (ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS) di Mel

Brooks (1993, 104 min)

• 23 luglio - UN ALTRO GIRO (DRUK) di Thomas Vinterberg (2020, 117 min)

• 24 luglio - DRACULA MORTO E CONTENTO (DRACULA: DEAD AND LOVING IT) di Mel Brooks (1995,

88 min)

MONTE CIOCCI

• 18 giugno - WOLFGANG BECKER presenta GOOD BYE, LENIN! di Wolfgang Becker (2003, 121 min)

• 19 giugno - SALVATORE GIULIANO di Francesco Rosi (1962, 123 min)

• 22 giugno - BOY MEETS GIRL di Leos Carax (1984, 100 min)

• 23 giugno - SEVEN (SE7EN) di David Fincher (1995, 127 min)

• 24 giugno - SHREK (2001, 90 min)

• 25 giugno - ALESSANDRO REDAELLI e RUGGERO MELIS presentano FUNERALOPOLIS - A SUBURBAN

PORTRAIT di Alessandro Redaelli (2017, 94 min)

• 26 giugno - LE MANI SULLA CITTÀ di Francesco Rosi (1963, 101 min)

• 29 giugno - ROSSO SANGUE (MAUVAIS SANG) di Leos Carax (1986, 116 min)

• 30 giugno - FIGHT CLUB di David Fincher (1999, 139 min)

• 1 luglio - BIANCANEVE E I SETTE NANI (1937, 82 min)

• 2 luglio - MICHAEL RADFORD e ANNA PAVIGNANO presentano Il POSTINO di Michael Radford (1994,

108 min)

• 3 luglio - UOMINI CONTRO di Francesco Rosi (1970, 101 min)

• 6 luglio - POLA X di Leos Carax (1999, 134 min)

• 7 luglio - ZODIAC di David Fincher (2007, 157 min)

• 8 luglio - KUNG FU PANDA (2008, 92 min)

• 9 luglio - LADJ LY presenta I MISERABILI (LES MISÉRABLES) di Ladj Ly (2019, 104 min)

• 10 luglio - IL CASO MATTEI di Francesco Rosi (1972, 116 min)

• 13 luglio - HOLY MOTORS di Leos Carax (2012, 115 min)

• 14 luglio - THE SOCIAL NETWORK di David Fincher (2010, 120 min)

• 15 luglio - MADAGASCAR (2005, 86 min)

• 16 luglio - ANTONIO REZZA e FLAVIA MASTRELLA presentano MILANO VIA PADOVA di Antonio Rezza

e Flavia Mastrella (2016, 70 min)

• 17 luglio - CADAVERI ECCELLENTI di Francesco Rosi (1976, 120 min)

• 20 luglio - JAN KOMASA presenta CORPUS CHRISTI (BOZE CIALO) di Jan Komasa (2019, 115 min)

• 21 luglio - L'AMORE BUGIARDO - GONE GIRL (GONE GIRL) di David Fincher (2014, 149 min)

• 22 luglio - IL RE LEONE (1994, 88 min)

• 23 luglio – TOKYO! di Michel Gondry, Leos Carax, Bong Joon-ho

• 24 luglio - CRISTO SI È FERMATO A EBOLI di Francesco Rosi (1979, 150 min)