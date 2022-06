Il cinema di Paweł Pawlikowski sotto il cielo stellato della Cervelletta

Sotto il cielo stellato di Cervelletta, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma, inizia da venerdì 17 giugno la retrospettiva dedicata al cineasta polacco Pawe? Pawlikowski, in attesa di incontrarlo nella magica cornice di Tor Sapienza.

Saranno proiettati, per la prima volta in Italia, anche quattro documentari inediti diretti dal regista Premio Oscar. Venerdì 17 giugno, alle 21,15, al Parco della Cervelletta, si potranno vedere i film "Dostoevsky's travels" (film del 1991) e "Tripping with Zhirinovsky" (film del 1995), in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Il cinema di Pawe? Pawlikowski alla Cervelletta

• 10 giugno, FROM MOSCOW TO PIETUSHKI (1990, 42 min) a seguire SERBIAN EPICS (1992, 41 min)

• 17 giugno, DOSTOEVSKY'S TRAVELS (1991, 52 min) a seguire TRIPPING WITH ZHIRINOVSKY (1995, 45 min)

• 24 giugno, LAST RESORT - AMORE SENZA SCAMPO (LAST RESORT)(2000, 73 min)

• 30 giugno, PAWE? PAWLIKOWSKI presenta IDA (2013, 82 min)

• 1 luglio, MY SUMMER OF LOVE (2004, 86 min)

• 8 luglio, LA FEMME DU VÈME (2011, 84 min)

• 15 luglio, COLD WAR (ZIMNA WOJNA) (2018, 89 min)