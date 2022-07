"Il Cinema alle mura", il festival al Parco delle Mura Aureliane, alla Romanina e a via Sannio

Il Cinema alle Mura…e non solo è un festival cinematografico dell’area centro-Sud di Roma e nasce dall’intento di realizzare una piazza che possa essere vissuta dai residenti come risorsa straordinaria.

Bambini, ragazzi e adulti possono assistere a proiezioni di vario genere (animazione, cult ecc.), in un festival che si ripromette di proiettare i grandi film di animazione e far scoprire alle nuove generazioni i grandi classici cinematografici del passato e del presente.

“Cinema alle Mura…e non solo” vuole intendere il cinema come comunità, incontro, condivisione di emozioni. Dalla straordinaria cornice delle Mura Aureliane, all’area emergente della Romanina, il Comitato Mura Latine si ripropone di far respirare una boccata d’aria culturale all’afosa estate romana. Non solo Mura inerti, quindi, ma Mura vissute.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2020-2021-2022. La programmazione si svolgerà fino a settembre 2022.

Tutte le proiezioni andranno in onda alle ore 21. Di seguito la programmazione divisa nelle arene di Parco delle Mura Aureliane, Parco dei Tricicli e Giardini di via Sannio: