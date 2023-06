“Il Cinema alle Mura", 21 film in 3 arene del VII Municipio

“Il Cinema alle Mura”, promosso dal Comitato Mura Latine, compie 5 anni. Era il 2019 quando la rassegna ad ingresso gratuito esordiva in via sperimentale con soli 8 film nel suggestivo scenario delle Mura Aureliane, colmando il vuoto di cinema nel municipio più popoloso della città causato dalla chiusura di molte sale.

La voglia di Settima Arte, tuttavia, non è mai scomparsa. Anzi, è viva nei residenti di San Giovanni che, anno dopo anno, hanno votato online i loro film preferiti, partecipato con entusiasmo alla manifestazione, animato un luogo unico dal punto di vista storico-culturale e fatto in modo che “Il Cinema alle Mura” crescesse nel tempo vincendo l’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022” e anche il successivo “Estate Romana 2023-2024”. Inoltre, ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma VII e del Parco dell’Appia Antica.

Avendo come finalità la condivisione e l’inclusività, “Il Cinema alle Mura” non poteva non avere una programmazione partecipata e condivisa. Non una programmazione di film calata dall'alto o magari dettata dai risultati al box-office, ma scelta dal pubblico. Infatti, nei mesi precedenti al debutto estivo, insieme alla possibilità di contribuire alla raccolta fondi su base volontaria, le persone possono votare i film che vorrebbero proiettati durante la manifestazione.

I film più votati vengono richiesti alle case di distribuzione e, se disponibili, inseriti in cartellone. Il cartellone del 2023, che si compone di ben 21 film, va da giugno a settembre in tre diverse arene del VII Municipio: 13 film al Parco delle Mura Aureliane (altezza via Tracia), 4 film ai Giardini di Via Sannio e 4 film alla Romanina (Parco dei tricicli - Area sosta Via Giuseppe Maranini, angolo via Petrocelli). Come di consueto, la proposta è trasversale a vari segmenti di pubblico e spazia da classici di animazione per i più piccoli (come “La carica dei 101”) a film d’autore pop (come “Good Bye, Lenin!”) per i più grandi. In ogni caso, tutte pellicole di alto livello culturale e di qualità, con alcuni titoli in versione originale sottotitolata.

Il Cinema alle Mura, la programmazione

Arena Romanina

Giugno 16 Venerdì MONSTERS & CO. di Walt Disney-Pixar (2001, 91 min.)

Giugno 20 Martedì QUO VADO? di Gennaro Nunziante (2016, 86 min.)

Giugno 23 Venerdì SING 2 - SEMPRE PIÙ FORTE di Garth Jennings (2021, 109 min.)

Giugno 27 Martedì COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO di Riccardo Milani (2021, 109 min.)

Arena Parco delle Mura

Giugno 24 Sabato E.T. L'EXTRATERRESTRE di Steven Spielberg (1982, 115 min.)

Giugno 26 Lunedì RICOMINCIO DA TRE di Massimo Troisi (1981, 108 min.)

Giugno 28 Mercoledì SPIRIT - CAVALLO SELVAGGIO di Kelly Asbury e Lorna Cook (2002, 80 min.)

Luglio 4 Martedì IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE di Jean-Pierre Jeunet (2001, 122 min.)

Luglio 6 Giovedì DRAGON TRAINER di Chris Sanders e Dean DeBlois (2010, 98 min.)

Luglio 11 Martedì GOOD BYE, LENIN! di Wolfgang Becker (2003, 120 min.)

Luglio 13 Giovedì ALADDIN di Walt Disney (1992, 90 min.)

Luglio 18 Martedì LITTLE MISS SUNSHINE di Jonathan Dayton e Valerie Faris (2006, 101 min.)

Luglio 20 Giovedì LA CARICA DEI 101 di Walt Disney (1961, 79 min.)

Luglio 25 Martedì I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY di Ben Stiller (2013, 114 min.)

Luglio 27 Giovedì ROBIN HOOD di Walt Disney (1973, 83 min.)

Agosto 1 Martedì WALL-E di Walt Disney-Pixar (2008, 94 min.)

Agosto 3 Giovedì BILLY ELLIOT di Stephen Daldry (2000, 110 min.)

Arena Giardini di via Sannio



Settembre 1 Venerdì QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE di Mike Newell (1994, 117 min.) - versione originale sottotitolata

Settembre 2 Sabato L'INGLESE CHE SALÌ LA COLLINA E SCESE DA UNA MONTAGNA di Christopher Monger (1995, 99 min.)

Settembre 8 Venerdì BENVENUTI...MA NON TROPPO di Alexandra Leclère (2015, 106 min.)

Settembre 9 Sabato SVEGLIATI NED di Kirk Jones (1998, 91 min.) – versione originale sottotitolata