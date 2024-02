"Quando sei qui con me..." Chi non conosce le note di questa bellissima canzone che ci ha accompagnato almeno una volta.



Una serata imperdibile, poetica e musicale dove verranno riproposti i più grandi successi di Gino Paoli : "Il cielo in una stanza", "Senza fine", "Sapore di sale", "La gatta", "Cosa farò da grande", "4 amici al bar", "Che cosa c’è", "Una lunga storia d’amore", "La bella e la bestia", "Un altro amore", "Questa volta no", "E m’innamorai, E ti lascio una canzone".



Uno spettacolo-concerto che omaggia la musica di Gino Paoli, narrando momenti poetici e importanti della sua vita da uomo e da artista, ripercorrendo insieme la lunga carriera di questo autore che ha fatto sognare intere generazioni.



IL CIELO IN UNA STANZA - Tributo a Gino Paoli



di e con Bruno De Stephanis

Voce narrante : Cristina Galardini

Al pianoforte : Marco Giorgiantoni



DATA E ORARIO :

Sabato 16 marzo ore 21



Teatro Petrolini - Via Rubattino 5

(Roma - Zona Testaccio)



PREZZO BIGLIETTO : 15 € (compresa la tessera associativa)