“Il Cibo Libera Tutti” a Marina di Cerveteri

Dal 23 al 25 luglio si svolgerà l’evento “Il Cibo Libera Tutti” presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Marina di Cerveteri ( ex Jova Beach), in quella che ad agosto sarà la location dell’ Etruria Eco Festival.

Insieme agli stand di prodotti tipici della cucina dell’Italia centrale, in particolare della Tuscia, ci si concentrerà su pietanze tradizionali e qualcosa di contemporaneo: dagli arrosticini abruzzesi ai panini gourmet, dalla porchetta agli hamburger sia classici che rivisitati, con un’incursione nel mondo del cioccolato, dei dolci e della gastronomia vegetariana e vegana, il tutto condito con degli spettacoli musicali per un’esperienza immersiva ideata per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per incentivare la conoscenza del cibo agricolo e biologico, il prodotto tipico artigianale di eccellenza e la cultura del consumo consapevole e sostenibile.

Antonio Campanelli (Chef, apicoltore, sommelier dell’olio e del vino e Presidente dell’Associazione Culturale Unica ) spiega - Protagonista della kermesse, oltre alla gastronomia di qualità, sarà anche la birra! Ci sarà infatti una ricchissima selezione di birre artigianali, in varie tipologie, colori e gradazioni per soddisfare anche i palati più esigenti, con degustazioni aperte che spaziano da una postazione all’altra, per deliziare il pubblico dall'ora di pranzo fino a tarda sera con le specialità proposte.

Nel dettaglio il programma della manifestazione nata dalla collaborazione tra l’associazione culturale “Febbre a 90” e Associazione Unica prevede, dal 23 al 25 Luglio, AgriFood e sapori e come spettacoli:

23 Luglio – DJ SET, con i successi estivi del momento e del passato.



24 Luglio - Balkanski Put: La band Balkanski Put nasce nel'95 a Roma dalla volontà di aggiornare i ritmi della tradizione balcanica al contemporaneo. In tanti siamo fuggiti dal conflitto che ha cancellato la Jugoslavia e la musica quella musica, diventava in quegli anni, strumento di ritrovata identità culturale per far fronte alla diaspora vissuta da molti di noi. Da qui l'esigenza di affondare la nostra ricerca musicale nella storia dei Balcani da cui far emergere ritmi e memoria... Racconti di figli strappati alle loro famiglie dai turchi (Nizamski Rastanak) o semplici canti d'amore (Ajde Jano). Riarrangiati spesso in chiave rock per restituirli al presente. Inoltre DJ Set con DJ Luciano.



25 Luglio - AC/HD : amano definirsi una cover band degli AC/DC, e non una tribute band, in quanto, seppur ricalcando fedelmente le sonorità, non “scimmiottano” gli originali. Iniziano a calcare i palchi di Roma nel dicembre 2007, continuando nel centro Italia, seminando date nei più prestigiosi live club, motoraduni, piazze e festival, al ritmo di oltre 40 concerti all'anno, con gran affluenza di pubblico. Un suono eccezionalmente potente e pulito, e lo straordinario frontman “LARDOCCHIO”, con notevoli qualità canore ed uno spiccato senso dell'umorismo, creano sempre un grande coinvolgimento di pubblico, trasformando ogni concerto in un evento.

