Il caso di Dorian Grey di Giuseppe Manfridi al Teatro Tor Bella Monaca

Dal 16 al 18 ottobre arriva al Teatro Tor Bella Monaca “Il caso Dorian Gray”, spettacolo pluripremiato del noto drammaturgo Giuseppe Manfridi, che mette in risalto le personalità dei protagonisti della storia scritta da Wilde e il loro comportamento in relazione alla stessa storia che li accomuna tutti. Dorian Gray: dal romanzo al teatro.



“Tre personaggi e una sola storia che, per ragioni diverse - spiega il drammaturgo Giuseppe Manfridi - riguarda ciascuno di essi. Henry, Basil e Dorian. Sofisticato e fatuo come un vero dandy, il primo; morboso e solitario, il secondo; vanitoso e perfido il terzo, Dorian Gray, che nel romanzo di Wilde assurge a protagonista assoluto. In questa reinvenzione drammaturgica dell’opera, invece, il suo ruolo si equipara a quello degli altri due in uno smontaggio della trama narrativa ripensata nei termini di un’indagine processuale. Al centro dell’inchiesta, un mistero dall’intreccio tanto articolato da non essere noto, nella sua interezza, a nessuno dei tre. Henry, Basil e Dorian si avvicenderanno, così, in una serie di deposizioni corrispondenti ad altrettante visioni dei fatti. A tre punti di vista che, congiunti, offriranno allo spettatore la chiave di questo formidabile enigma, teatralmente concepito come una virtuosistica partitura per attore solista.” L’incalzare del ritmo, sempre più marcato nel passare da un movimento all’altro, è tale da far maturare una suspense imprevista, e le atmosfere gotiche in cui matura la vicenda finiranno ben presto con l’assumere i connotati di un noir senza precedenti. Mentre Wilde racconta con grande maestria la vicenda, Manfridi cerca di andare oltre e di scavare nell’anima dei protagonisti. Lo spettacolo diretto nel 2009 da Pino Micol, viene ripreso con la regia di Brando Minnelli, ed è interpretato sempre da Manuele Morgese che, con grande versatilità e bravura, interpreta tutti e tre i personaggi in scena.



Lo spettacolo ha vinto prestigiosi riconoscimenti come il premio Ennio Flaiano, nel 2009, per il “miglior giovane attore”, Premio Vittorio Gassman, nel 2010, per il “miglior attore giovane dell’anno 2010” e il Premio Napoli cultural classic 2011 per il “miglior spettacolo dell’anno”.



venerdì 16 e sabato 17 ottobre ore 21

domenica 18 ottobre ore 18



di Giuseppe Manfridi

con Manuele Morgese

regia Brando Minnelli

Compagnia Teatro Zeta



BIGLIETTI

intero 11,00 Euro

ridotto 9,00 Euro

giovani 8,00 Euro

invalidità 6,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 10 ingressi 77 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it

Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti. Informiamo, inoltre, che non è possibile sostare nel foyer e che i distributori automatici non saranno in funzione.