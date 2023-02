Il Carnevale Romano, aperitivo con l’attore e la storica dell’arte

C’è stato un tempo in cui a Roma il Carnevale faceva invidia a Venezia e Viareggio. Un tempo in cui i bambini non andavano a scuola e la città si vestiva a festa per ben sette giorni. Le strade tappezzate di fiori lanciati dagli eleganti balconi di via del corso e invase dalle sfilate dei carri diventavano all’occorrenza teatro per le performance delle maschere più celebri, arena per le corse dei cavalli Berberi e teatro della festa dei Moccoletti.

Accompagnati da alcuni tra i più celebri personaggi come Meo Patacca, il burattinaio Gaetanaccio e l’insolente Rugantino, calati per l’occasione nel corpo dell’attore Vittorio Sagat, si torneranno a vivere le tradizioni più sentite della Città Eterna. L’incontro si svolgerà presso L’Archivio 14 e sarà accompagnato da un drink e un piccolo rinfresco.

Sono ammessi e graditi maschere, mascherine e ogni tipo di fronzolo carnevalesco!

ESPERIDE RICORDA: La capienza è limitata, la prenotazione è pertanto obbligatoria. Incontro+drink+piccolo rinfresco: 20€ intero, 16€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap).

Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/aperitivocarnevaleromano/



Per prenotare: info@esperide.it oppure al 3394750696 - 3498926716 - 3331125444



ESPERIDE RICORDA:

• Quando: domenica 19 febbraio 2023, ore 17:30

• Appuntamento:via Lariana 14, almeno 15 minuti prima dell’inizio della visita

• Contributo: 20€ intero, 16€ ridotto