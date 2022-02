Il Carnevale Romano: aperitivo con attore e storica dell'arte

C'è stato un tempo in cui a Roma il Carnevale faceva invidia a Venezia e Viareggio. Un tempo in cui i bambini non andavano a scuola e la città si vestiva a festa per ben sette giorni.

Le strade tappezzate di fiori lanciati dagli eleganti balconi di via del Corso e invase dalle sfilate dei carri diventavano all'occorrenza teatro per le performance delle maschere più celebri, arena per le corse dei cavalli Berberi e teatro della festa dei Moccoletti. La storica dell'arte racconterà i momenti e le immagini storiche più significative del dimenticato Carnevale Romano, accompagnata da alcuni tra i più celebri personaggi come Meo Patacca, il burattinaio Gaetanaccio e l'insolente Rugantino, calati per l'occasione nel corpo dell'attore Vittorio Sagat.



L'incontro sarà accompagnato da un drink e un piccolo rinfresco. Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/aperitivocarnevaleromano/



Per prenotare: info@esperide.it oppure tell 3394750696 - 3498926716 - 3331125444



Per partecipare all'evento sarà obbligatorio esibire il Super Green Pass (Guarigione o vaccino, no tampone), corredato da un valido documento di identità e l’impiego della mascherina FFP2. La capienza è limitata, la prenotazione è pertanto obbligatoria.



Incontro+drink+piccolo rinfresco: 20€ intero, 16€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap).