"Il carnevale di Jac", laboratorio per famiglie al MAXXI

Jacovitti per i più piccoli: in occasione del carnevale sono stati organizzati degli speciali laboratori gratuiti realizzati grazie al sostegno di PwC, nel coloratissimo universo di Jacovitti, dedicati alle famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni.

Si potranno conoscere meglio i personaggi con cui il fumettista molisano ha popolato le sue affollate strisce tra lische di pesce, salami e vermi col cappello.

Dopo la visita alla mostra, accompagnati dalle educatrici al patrimonio, i partecipanti, insieme al fumettista Luca Salvagno, si cimenteranno nell’arte del disegno per entrare nell’immaginario di Jacovitti e comprenderne la creatività. PwC sponsorizzerà le attività per le famiglie progettate dall'Ufficio Educazione per tutta la durata della mostra.

Appuntamento alle ore 16.15 presso l'infopoint del Museo, massimo 30 partecipanti. Partecipazione gratuita offerta da PwC previo acquisto del biglietto alla mostra per l'adulto accompagnatore.

Jacovittissimevolmente. L’incontenibile arte dell’umorismo

In occasione del centenario, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo festeggia il celebre e geniale fumettista con la mostra Jacovittissimevolmente. L’incontenibile arte dell’umorismo, a cura di Dino Aloi, Silvia Jacovitti e Giulia Ferracci, nello Spazio Extra MAXXI dal 25 ottobre 2023 al 18 febbraio 2024. Quella al MAXXI è parte di un più ampio progetto che comprende anche la mostra Jacovittissimevolmente. Tutte le follie di Jac!, a cura di Luca Raffaelli, al MACTE Museo di Arte, contemporanea di Termoli, aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 25 febbraio 2024.

"PwC ha scelto in questi anni di promuovere l'arte in tutte le sue forme, compresa quella del fumetto appartenente alla tradizione italiana – dichiara Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia - Per questo abbiamo voluto sostenere la mostra dedicata a Jacovitti realizzata dal MAXXI. Lo abbiamo voluto fare sostenendo anche momenti gratuiti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Un’iniziativa che rientra nella nostra filosofia di impegno, anche nel mondo dell’arte, verso le comunità locali in cui operiamo, nel tentativo di contribuire ad avvicinare sempre più persone alla cultura rendendola più fruibile e alla portata di tutti, anche delle generazioni più giovani”