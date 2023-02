"Il Carnevale degli animali" al Teatro San Carlino

Il San Carlino, il teatro dei burattini di Roma, presenta - sabato 11 febbraio - Il Carnevale degli animali. Lo spettacolo per bambini andrà in scena dalle 16,30 alle 17,30.

Ciccio e Pasticcio sono due clown speciali, capaci di divertire con gran semplicità grandi e piccoli spettatori. Hanno un piccolo circo con cui viaggiano per portare allegria ovunque e il loro spettacolo ha come protagonisti degli animali molto singolari, quelli del Carnevale di Camille Saint-Saens: leoni innamorati, dinosauri ballerini, galline chiacchierone che si muovono sulle melodie del celebre compositore suonate dal vivo anche per accompagnare i tanti scherzi e le simpatiche trovate che Ciccio e Pasticcio metteranno in scena tra l’esibizione di un animale e l’altro.

L’età consigliata per la visione degli spettacoli è un nostro suggerimento fornito sulla base di considerazioni generali come la tematica, la tecnica utilizzata e personaggi presenti. Non è mai da escludere la possibilità di assistere a spettacoli con indicazione d’età diversa dalla propria.