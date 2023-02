Il Carnevale dance del Quid

Un carnevale dance, un tributo ai mitici Bee Gees e un fine settimana all’insegna del sound più raffinato di chitarra. La settimana musicale del Quid si preannuncia caleidoscopica ed adatta a tutti gli amanti della musica. Si aprono “letteralmente” le danze giovedì 16 febbraio con i Dance Jam e il loro set in grado di trascinare il pubblico nella più divertente atmosfera carnevalesca.

Si prosegue venerdì 17 febbraio con il tributo appassionato ed appassionante ai Bee Gees realizzato da una band storica come i Treegees. E sabato 18 febbraio sarà l’occasione per immergersi nell’eccellenza della musica chitarristica italiana con Alfredo Bochicchio accompagnato da una all-star band.

Com’è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proiezione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Il programma e gli artisti

Giovedì 16 – Dance Jam

Per un Giovedì Grasso all’insegna del groove e della dance, 60 canzoni in 2 ore, 5 infallibili medley con i più grandi successi dance internazionali degli ultimi 40 anni. Lady Gaga, Beyoncé, Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira, Corona e ancora Coldplay, Daft Punk, Madonna, Abba, Bruno Mars e Freddie Mercury. Brani come The rhythm is magic, Waka Waka, What is love, Up & down, The rhythm of the night e I got the power, sono solo un assaggio e il resto è tutto da scoprire. Ad accompagnare la voce di Lucy Campeti sono Claudio Michelacci (basso/voce), Cristina Tomasi (tastiere/dj/voce) e Andrea Ruta (batteria/voce).

Venerdì 17 - Treegees

Quasi due decadi di concerti in Italia e nel mondo fanno di questa formazione una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees nel mondo. La band è stata formata nell'inverno del 1997 e da allora ha avuto un’intensa attività live con eventi, partecipazioni televisive e radio-foniche, proponendo uno show assolutamente unico, in qualità di una proposta originale, di una grande esperienza live, e soprattutto di uno straordinario repertorio eseguito con rigore e perfezione stilistica nonché con leggerezza e ironia. Dopo aver suonato praticamente ovunque in Italia, la band ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche in Europa, prima con la produzione di un tour in Germania che li ha portati ad esibirsi nei più prestigiosi teatri tedeschi, poi con una serie di importanti shows in Polonia, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna, Belgio, Principato di Monaco. Uno degli aspetti vincenti che contraddistingue i Tree Gees e che consente loro di avere un riscontro così importante da parte di un pubblico di tutte le età è quello di essere "More Than a Tribute": essere sé stessi, evitando di concentrarsi sull'emulazione fisica e gestuale dell'icona "Bee Gees" e dedicandosi a catturare l'anima della loro musica aggiungendo la propria, che è quella di musicisti raffinati ed esperti ma sempre alla ricerca dell' emozione da condividere con chi li viene ad ascoltare. La formazione: Alex Sammarini (chitarra e voce), Paolo Amati (voce e basso), Franz Bancalari (voce e piano) ed Ezio Zaccagnini (batteria).

Sabato 18 – Alfredo Bochicchio

“Cocktail guitar 1” e il recente “Cocktail guitar 2” sono due album di Alfredo Bochicchio, musicista noto nella scena romana contemporanea, usciti con la Irma Records per la serie di raccolte del produttore Papik (già collaboratore di Mario Biondi) dedicate ai tributi di grandi canzoni e brani musicali. Gli album hanno riscosso molto successo arrivando in breve tempo a superare ampiamente i due milioni di streaming. Per la prima volta i brani saranno presentati in versione Live accompagnati da musicisti che vantano collaborazioni con i più grandi artisti italiani ed internazionali (Renato Zero, De Gregori, Gloria Gaynor, Tony Hadley, ecc.) che fanno parte del progetto “PAPIK” e con la partecipazione di tantissimi ospiti a sorpresa! La formazione: Alfredo Bochicchio (chitarra), Danilo Riccardi (piano e tastiere), Alessandro Sanna (basso), Simone Talone (percussioni), Gianni Polimeni (batteria).