"Il cappotto", spettacolo al Teatro Petrolini

Il cappotto, con Nikolaj Vasil’evi? Gogol’, diretto e interpretato da Simona Sighinolfi, arriva al Teatro Petrolini.



Il protagonista Akàkij Akàkievic Bašmackin è un impiegato solitario ed emarginato da tutti, a cominciare dai suoi colleghi d'ufficio. Egli si trova in difficoltà nel momento in cui è costretto a comprarsi un nuovo cappotto per sostituire quello vecchio, troppo liso per essere presentabile.



L'arrivo del nuovo cappotto, comprato dal sarto Petròvic risparmiando fino all'ultimo centesimo, è per lui un evento importante che sembra fargli guadagnare il rispetto dei suoi colleghi e superiori, finché non gli viene rubato durante la notte.



Il cappotto assume un ruolo centrale, non solo come oggetto, ma come protagonista, al pari di Akakij, divenendo un personaggio attivo a tutti gli effetti (richiamando l'esempio de 'Il Naso' in elegante uniforme nel racconto omonimo di Gogol').



Il nuovo cappotto, conosciuto come šin’el’ nella versione originale, diventa l'unico compagno di vita di Akakij Akàkievic, che lo segue nei momenti di solitudine offrendrogli supporto e fungendo da sua spalla.