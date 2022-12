"Il canto dei giorni" a Centrale Preneste

Si avvicina il Natale, il periodo più speciale dell’anno per ogni bambino e a Centrale Preneste si comincia a respirare la sua aria magica.

Per la rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022/23, domenica 18 dicembre alle ore 16.30, va in scena il reading con musica dal vivo “Il canto dei giorni” della Compagnia Ruotalibera Teatro. La regia è di Tiziana Lucattini, sul palco ci sono Valentina Greco, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa, insieme al musicista Alessandro Garramone.

Una messa in scena sobria ed efficace, tre giovani attori si alternano in una scansione ritmica di voci e partitura musicale, portandoci come gli spiriti nel testo di Dickens nella magica notte del Natale quando tutto sembra possibile, in un viaggio tra passato, presente e futuro nelle miserie dell’animo umano, ma anche nelle sue grandi risorse.

Adatto dai 4 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti. La Rassegna sarà sospesa durante le festività natalizie e riprenderà il 14 gennaio con Antonio Panzuto e il suo spettacolo “L’atlante delle città”, ma il 6 gennaio è previsto un evento speciale.