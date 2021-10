Il cantautore Ernesto Bassignano in concerto

"Io mi ricordo, quattro ragazzi con la chitarra...". Questa citazione di Antonello Venditti, ormai famosissima, parla di 4 ragazzi conosciuti nelle stanze polverose del Folkstudio, tra cui il cantautore Ernesto Bassignano, che sarà ospite della rassegna musicale "Sopra c'è Gente" venerdì 15 ottobre alle ore 21,30 presso l'Antica Stamperia Rubattino di Roma, in via Rubattino, 1.

Da solo con chitarra Ernesto, da anni ormai per tutti soltanto Bax, racconta le sue almeno 4 vite dai 60 a oggi tra scenografia, teatro politico con Volonte' giornalismo musicale a Paese Sera e gli ultimi 25 anni in RAI col successo del programma "Hopersoiltrend" in compagnia di Ezio Luzzi. Lo fa con una bella manciata di brani rappresentativi appunto di mezzo secolo di carriera, tra aneddoti buffi e bei ricordi di una "cultura alternativa" oggi ridotta a nostalgia. Nonostante l'età Bax però non molla e guarda al prossimo futuro con l'usuale coraggio..

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...