Il panettone del futuro potrebbe essere giapponese? Chi lo sa. Per scoprirlo bisogna attendere il prossimo 23 ottobre quando prenderà il via il Campionato del mondo del Panettone, l’evento ideato dalla Federazione Internazionale, Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) arrivato quest’anno alla sua quarta edizione e che si terrà al Castello Ducale Orsini di Fiano Romano (RM).



Oltre 60 pasticceri e professionisti del settore dovranno cimentarsi con il grande lievitato diventato simbolo della pasticceria italiana nel mondo. Alle griglie di partenza anche pasticceri provenienti dal Giappone, dalla Spagna e dalla Svizzera, a testimoniare la crescente popolarità del panettone in ogni angolo del pianeta.



“Il dolce natalizio italiano per eccellenza ha superato da tempo ogni confine, cultura e limite geografico. Afferma Matto Cutolo, Presidente FIPGC. Con questa competizione vogliamo premiare i migliori professionisti al mondo e individuare la migliore interpretazione possibile del panettone classico, ma non solo. Tra le diverse categorie abbiamo voluto inserire quest’anno anche il panettone salato e pandoro artigianale, il cui consumo è in grande crescita negli ultimi anni”.



Cinque le categorie in cui i pasticceri potranno scegliere di gareggiare:



1. Miglior panettone classico del mondo. La tradizione fa da padrona sia per il procedimento che per gli ingredienti, immancabili cubetti d'arancia e cedro e uvetta.

2. Miglior panettone innovativo del mondo. Nessun limite alla fantasia e alla creatività, via libera a farciture golose e a impasti estrosi.

3. il miglior panettone salato del mondo. La prima novità di questa edizione dovrà avere tutte le caratteristiche di un panettone tradizionale ma con una tendenza al salato, che può essere gustato come aperitivo o a tavola. La frutta candita in questo caso lascia lo spazio al possibile ricorso a salumi, formaggi e verdure.

4. il miglior panettone o pandoro decorato del mondo. Gli artisti decoratori e cake designer potranno sbizzarrirsi a creare decorazioni di grande impatto visivo. Qui a contare sarà l’estetica.

5. il miglior pandoro del mondo. Non solo panettone. Quest’anno si lascia libero l’ingresso anche al dolce natalizio della tradizione veronese. Lievitazione, alveolatura, sofficità e taglio dovranno essere perfetti.



L’arduo compito di valutare il migliore panettone del mondo spetterà ad una giuria esterna alla Federazione e che sarà composta da Alessandro Bertuzzi, campione italiano di pasticceria ed esperto lievitista, Simona Lauri, tecnologa alimentare, Fabio Bertoni, docente panificatore, esperto di lievitati, pasticceria e pasticceria da forno e da Ettore Cioccia pasticcere spagnolo di origini italiane, maestro di pasticceria internazionale.



Il profumo, il taglio, la cottura, la sofficità e l’alveolatura, ma anche l’originalità, la presentazione, la pulizia del piano di lavoro e la qualità delle materie prime scelte saranno soltanto alcuni degli aspetti che verranno esaminati nel dettaglio. Non solo, si dovrà superare anche il giudizio insindacabile del pubblico, infatti, per la prima volta in assoluto, viene istituita la giuria popolare composta dagli spettatori che vorranno dare il proprio voto.



Le premiazioni con medaglie oro, argento e bronzo avverrà il 23 ottobre 2022 al Castello Ducale Orsini di Fiano Romano (RM) alle ore 15:00. Evento gratuito e aperto al pubblico