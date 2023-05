"Il Calapranzi" di Harold Pinter: Claudio “Greg” Gregori e Simone Colombari al Teatro Quirino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Claudio "Greg" Gregori e Simone Colombari portano al Teatro Quirino "Il Calapranzi" di Harold Pinter.

Impegnati in una collaborazione artistica di lunga data, la coppia porta in scena al Teatro Quirino di Roma un'interpretazione straordinaria di un classico del teatro moderno, da martedì 23 a domenica 28 maggio 2023.

In Il Calapranzi, Greg e Colombari sono rispettivamente Gus e Ben, due sicari professionisti in attesa di istruzioni dal loro enigmatico capo, con cui comunicano solo attraverso un calapranzi. L'azione si svolge in un luogo desolato, dove i personaggi intraprendono dialoghi vuoti, illogici e irrazionali, creando un'atmosfera di suspense e incertezza che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

La regia di Claudio Gregori e Simone Colombari, sapientemente curata, valorizza le sfumature e le tensioni presenti nel testo di Pinter, rendendo lo spettacolo ancora più coinvolgente. Supportati da un team di professionisti del settore, tra cui Francesco Barbera alla tecnica, e le musiche originali composte da Claudio Gregori, la produzione garantisce un'esperienza teatrale di alta qualità, impreziosita dalla perizia e dal talento di tutti i membri coinvolti; la traduzione è a cura di Alessandra Serra. Il Calapranzi offre un mix di crudeltà, dolore e umorismo involontario, che culmina in un finale sorprendente e provocatorio, spingendo il pubblico a riflettere sulla propria condizione umana e sulle scelte che determinano il nostro destino.

Biglietti disponibili in prevendita su www.teatroquirino.it e nel botteghino del teatro