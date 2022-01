Il Brutto Anatroccolo, spettacolo teatrale per bambini

Dove finiscono i ricordi? Spariscono e muoiono per sempre oppure vivono in un posto sconosciuto? Esiste un paese che si chiama: “paese dei ricordi” dove i ricordi abitano; alcuni sono lontani, alcuni lontanissimi, alcuni completamente dimenticati.

Qui i ricordi vivono per sempre coccolati dalla loro custode. Qui è conservato anche un ricordo importante di Bianca, una ragazza che, come il brutto anatroccolo, vive sola e scoraggiata.

Ha bisogno di qualcuno che la convinca ad uscire dalla propria stanza per trovare quel lieto fine che non ricorda più e accorgersi così che il brutto anatroccolo, anche se è nato, a detta di tutti, brutto e grigetto è diventato bello ed apprezzato.

Uno spettacolo musicale con due attrici e un brutto anatroccolo alla ricerca di un bel finale che aiuti tutti a non avere più paura dei piccoli difetti e ad accettarsi per come si è.

Lo spettacolo adatto a grandi e piccoli spettatori a partire dai 3 anni è in programma al Teatro San Carlino dal 15 al 30 gennaio.