"Esprimere un desiderio nei borghi del Lazio", l'evento speciale nella notte di San Lorenzo

Esprimere un desiderio, affidarlo ad una stella cadente, scriverlo e sognare che si realizzi, in uno dei borghi più belli d'Italia.

E' questo l'evento speciale, in programma nella notte di San Lorenzo, a cui hanno aderito anche alcuni borghi del Lazio.

L’appuntamento da segnare in agenda è per il 10 agosto 2022. Dove? Nel luogo più magico: il pozzo la fontana o il giardino del borgo che sceglierete per trascorrere la serata più suggestiva dell’estate.

Il “Borgo dei Desideri”, quest’anno alla sua terza edizione, accoglie i visitatori nei meravigliosi borghi dell’Italia nascosta la sera delle stelle cadenti, dal tramonto all’alba. Un appuntamento romantico, quanto magico, per affidare a questi luoghi pieni di suggestione, fascino e atmosfera i propri desideri, scrivendoli e lasciandoli nei luoghi più magici che essi custodiscono. Per questa edizione il tema proposto, sul quale esprimere il proprio desiderio, è “la tutela ambientale e la preservazione del pianeta dai cambiamenti climatici”.

I borghi aderenti nel Lazio

Due sono i borghi dei desideri nel Lazio: si tratta di Subiaco e Castelnuovo di Porto. Tutti i desideri saranno raccolti dal comune e selezionati: i tre desideri più suggestivi e che rispecchieranno appieno il tema proposto, verranno premiati con uno Smartbox per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Ogni borgo organizzerà per la serata iniziative ad hoc ed eventi per farvi scoprire tutta la bellezza del luogo e assaporare prodotti e specialità della tradizione. Musica, teatro, visite guidate, degustazioni e tanto altro, per trascorrere una serata indimenticabile.

Qui tutti i borghi più belli d'Italia che aderiscono all'iniziativa.

