"Il bambino e la formica" a Centrale Preneste Teatro

Arriva da Perugia il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 2 aprile alle 16.30 Fontemaggiore Centro di Produzione porta in scena “Il bambino e la formica” di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto, con Giulia Zeetti, Andrea Volpi, regia di Massimiliano Burini.

Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole, infatti lavora nel “Formicaio”, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con “Undici”, una formica burbera ma dal cuore gentile. Superata la sua diffidenza verso i bambini, Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì. Inizia così un viaggio verso l’alto, verso la conoscenza di se stessi e verso la consapevolezza del loro posto nel mondo, imparando l’uno dall’altro che la vita è un sogno da rincorrere.

Lo spettacolo di teatro e muppets è adatto dai 3 anni. Il biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Fontemaggiore Centro di Produzione

Il bambino e la formica

di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto

Con Giulia Zeetti, Andrea Volpi

Realizzazione Muppets e supervisione ai movimenti scenici: Marco Lucci

Composizioni musicali e suono: Gianfranco De Franco

Disegno luci: Pino Bernabei, Luigi Proietti

Dramaturg: Giuseppe Albert Montalto

Regia: Massimiliano Burini

Produzione Fontemaggiore Centro di Produzione

Domenica 2 aprile 2023 alle ore 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 - Roma

Biglietto unico: 6.00 €

