Il Balletto di Roma presenta "Anima Explora - contaminazioni urbane"

Per la realizzazione di “Anima Explora”, opera vincitrice del bando SIAE – “Per Chi Crea”, che debutterà al Teatro Parioli Costanzo il 30 aprile 2024, Balletto di Roma ha esteso i propri orizzonti attraverso la collaborazione con i giovani artisti Daniele Rommelli (professionista eclettico appassionato di urban, black culture, recitazione e pittura) e Jolomi Urunden (ballerino e coreografo di breakdancing, musicista). Affrontando il superamento dei propri rispettivi confini, legati a estetiche e forme della rappresentazione della danza contemporanea oggi, “Anima Explora” realizza un intreccio nuovo, frutto di una contaminazione di stili e persone, con una forte impronta live, dalla coreografia al free style, dalla struttura del sound alla ricerca costante di una profonda connessione con la musica e gli effetti visivi immersivi.

In scena un incontro tra due anime-corpo (Luna e Solis) rispondenti ad accordi musicali, sonorità e ritmi che contraddistinguono diverse qualità di movimento e modi di essere di cui i danzatori rappresentano l’essenza visibile, la musica quella invisibile. La presenza fisica in scena del musicista Jolomi Urunden anima in tempo reale questa connessione diretta del suono con i corpi che – rispondendo a impulsi musicali originali creati dal vivo e integrati con effetti video su totem led realizzati su concept visual di Luca Paoloni e visual production di Davide Del Gaudio – subiscono man mano un'osmosi, una metamorfosi.

Dalla vibrazione iniziale, il big bang della performance nasce una danza che riflette una dualità naturale tra anima e corpo: è la danza di Luna e Solis che trovano armonia nell’equilibrio e nell’accettazione delle reciproche essenze. Luna è corpo nella quiete della notte, la sua danza è fluida, elegante e il suo movimento è un'armonia di luce. Dall'altra parte, Solis è il ritmo delle onde di energia e incarna lo spirito della musica con movimenti intensi, ardenti e dinamici.

Infine, Capriccio, personaggio di transizione ma determinante, agisce come catalizzatore di questo incontro; la sua presenza è sfuggente e riflette anche la molteplicità della relazione tra musica, danza e arti visive. “Anima Explora” è pensato come uno spettacolo in cui nuove forme di drammaturgia scenica riescono a stimolare la condivisione col pubblico attraverso momenti di svago e gioia collettiva.

I giovani danzatori coinvolti sono provenienti da esperienze formative e professionali legate alla contemporaneità urbana, dislocata oggi verso l’emarginata periferia, ma da sempre fonte d’ispirazione, che porta altrettanta dinamicità verso inediti linguaggi artistici: uno scatto autentico sulle realtà creative in cui vivono e si muovono le nuove generazioni.