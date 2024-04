Il Balletto di Bronzo in concerto a Roma

Torna nella sua città per un live esclusivo una delle più importanti band progressive Rock della storia italiana: Il Balletto di Bronzo. La band culto, capitanata da Gianni Leone, Ivano Salvatori e Riccardo Spilli, non solo si esibirà in un grande live come sempre ma trasporterà il pubblico in un viaggio musicale incredibile, quel viaggio che li ha resi unici al mondo.



Dopo il successo ottenuto a febbraio in Messico, non si poteva non festeggiarli nella Capitale con il loro ultimo album "Lemures", assai acclamato dalla critica, e con il capolavoro "YS" (1972), immancabile nelle performance live della band: "Un lavoro veramente all’avanguardia, oscuro, magico, esoterico, che affondava le sue radici nella psichedelia, nelle dissonanze tipiche della musica dodecafonica, nel progressive rock più graffiante e nelle leggende del folklore celtico" (Metalitalia).



In apertura i Napstamind, giovane psych-grunge trio di Roma che fonde abilmente le sonorità psichedeliche degli anni ’70 con l’energia del rock moderno.