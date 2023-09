"Sarò franco - canzoni inedite di Califano”, dodici brani interpretati da grandi nomi della musica italiana

E’ in programma il 21 Settembre ore 11, presso la Sala Mechelli, all’interno della sede del Consiglio Regionale Lazio in via della Pisana 1301, la presentazione ad un parterre istituzionale dell’album “Sarò Fanco - canzoni inedite di Califano”, una raccolta di brani inediti dell’inconfondibile ed amato artista romano Franco Califano, eseguiti da alcuni noti artisti della musica italiana e non solo.

Un progetto discografico ideato e realizzato dal produttore Alberto Zeppieri per l’etichetta Azzurra Music, che ha voluto nel maniera più adatta omaggiare l’estro e la creatività di un grande artista, mai dimenticato, ed il cui titolo della raccolta rappresenta in due parole l’approccio sincero e concreto verso la vita e verso l’amore per Roma.

I numerosi artisti chiamati a raccolta per questa iniziativa sono stai scelti per il loro legame umano e di amicizia con il Califfo. Tra i nomi troviamo Tiromancino, Patty Pravo, Amedeo Minghi, Alberto Fortis, Franco Simone, Grazia di Michele, Giovanni Nuti, Numa Palmer e Phil Palmer, Petra Magoni, il raffinato cantautore e jazzista Ivan Segreto, insieme all’eclettica musa Giovanna Famulari e il cantautore e producer Giancarlo Nisi. La raccolta di questi brani, inediti e mai completati, oltre alla forte volontà di Zeppieri, è frutto della lunga storia di amicizia e complicità artistica che ha legato Califano al bassista, compositore e arrangiatore italo - canadese Frank Del Giudice insieme al quale l’artista ha scritto brani rimasti iconici, come “Tutto il resto è noia”, “Vivere e volare”, “Io non piango”. Per “Sarò Franco - canzoni inedite di Califano” Del Giudice e Zeppieri hanno rivolto un invito all’immedesimazione del titolo scelto per la raccolta a ciascuno degli interpreti coinvolti nel progetto, ognuno dei quali – secondo una visione del tutto personale e coinvolgente - lo ha interpretato.

Alla presentazione saranno presenti come ospiti Grazia Di Michele, Amedeo Minghi, Numa Palmer, Giovanna Famulari, Giancarlo Nisi insieme a Del Giudice e Zeppieri che racconteranno in dettaglio l’intero progetto con Marco Rossi editore dell’Azzurra Music. Tra gli amici e collaboratori stretti di Franco Califano anche la presenza del direttore d’orchestra Adriano Pennino. A moderare l’evento sarà Paolo Baruzzo (responsabile eventi Azzurra Music) con i saluti del Consigliere Regionale Giorgio Simeoni.