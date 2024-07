Igudesman & Joo con Coda The Final Show ai Concerti del Parco

Lunedì 22 luglio, tappa a Roma del Tour Europeo 2024, per “Coda” The Final Show del duo Igudesman & Joo che, dopo aver affascinato il pubblico di tutto il mondo con la loro abilità musicale, il loro umorismo, gli arrangiamenti innovativi e un tipo di show concepito come un “imprevedibile ed elettrizzante caos musicale”, presentano uno spettacolo summa che mette insieme il meglio di quello che è stato il loro sodalizio artistico di vent’anni, e che si concluderà alla fine del 2025.

"Quale resa dei conti musicale assisteremo? Riusciranno Mozart e Bond a risolvere finalmente il loro epico duello? L'enigmatica identità dell'Elisa di Beethoven sarà finalmente svelata?". E poi, "quanto erano colossali le mani di Rachmaninoff?", sono le domande dei fan. Il duo presenterà anche degli sketch inediti, come risvegliare Puccini dal suo sonno più profondo e assicurarvi che non si addormenti mai più: un'impresa audace per completare una performance sfrenata. E poi un classico amatissimo come "I Will Survive" subirà un'ultima trasformazione, portando gli ascoltatori in un viaggio stravagante in Estremo Oriente.

Fondendo i loro amati classici, apprezzati da milioni di persone su YouTube, con nuove audaci aggiunte, Igudesman e Joo mirano a rendere CODA lo spettacolo migliore in assoluto o il più esilarante e disastroso. Il verdetto sarà nelle mani del pubblico, con un sondaggio interattivo durante lo show.

I musicisti Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo hanno travolto il mondo con i loro spettacoli, un’esilarante miscela di musica classica, commedia e cultura popolare. I loro video su YouTube contano ad oggi più di 28 milioni di contatti, e il duo è apparso in televisione in molti paesi. Sono a loro agio tanto in una classica sala da concerto, quanto in mezzo a uno stadio da 18.000 posti, e coltivano il sogno di rendere la musica classica accessibile a un pubblico più giovane e numeroso.

I grandi nomi della musica classica – da Emanuel Ax a Joshua Bell, Janine Jansen, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Viktoria Mullova fino a Julian Rachlin hanno fatto irruzione nei loro pazzi sketch musicali. Aleksey e Hyung-ki hanno anche fatto squadra con attori del calibro di John Malkovich e dell’ ex James Bond, Roger Moore, in diverse occasioni a favore dell’ UNICEF.

Oltre ad andare in tournée con “A Little Nightmare Music”, si esibiscono anche in “BIG Nightmare Music”con orchestre sinfoniche, e presentano il seminario “8 To 88 – Educazione Musicale per Bambini di Tutte le Età” nelle università e nelle scuole musicali in giro per il mondo, lasciando gli studenti ispirati e fiduciosi di poter aprire nuove strade per i loro viaggi musicali.

E’possibile vedere Igudesman & Joo in diversi film, incluso il loro “Documentario-show“: “ Tutto quello che avete sempre voluto sapere sulla musica classica”.

La sera di Capodanno 2011, alla Konzerthaus di Vienna, con l‘aiuto di 100 violinisti provenienti da tutto il mondo Igudesman & Joo hanno stabilito il record del mondo del maggior numero di “Violinisti Danzanti” insieme sul palcoscenico. Questo record mondiale e’stato ideato e prodotto dal duo a sostegno dell’UNICEF.

I & J indossano abiti Archetipo - Haute Couture 100 % made in Italy.