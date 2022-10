Igor Caiazza in concerto al Boogie Club per presentare il nuovo album "People"

Venerdì 14 ottobre al Boogie Club, Igor Caiazza fa tappa del tour dedicato al nuovo album “People”, recentemente uscito con AlfaMusic.



Illustre professore d’orchestra, Caiazza ha collaborato in Europa con i più grandi direttori come Muti, Abbado, Boulez, Maazel, Barenboim e Dudamel, e con compagini importanti come l’Orchestre de l'Opéra National de Paris, Orchestra e Filarmonica del Teatro Alla Scala, Orchestre National De France, Wiener Symphoniker, Philhamonia Orchestra di Londra, Mahler Chamber Orchestra. Sul palco del Boogie Club salirà in trio con Nico Gori, special guest del disco, e Luca Bulgarelli.



"People" è un disco in cui Caiazza conferma tutto il suo amore per il jazz - linguaggio musicale in cui si riconosce libero ed in piena condivisione - e che dedica ai rapporti umani, alla loro particolarità ed importanza.

Compositore e arrangiatore, percussionista classico e jazz dalla carriera di altissimo livello e le molteplici collaborazioni con grandi artisti come Bobby McFerrin, Placido Domingo, Lang Lang, Stefano Bollani, Mika, Zucchero, Elio, Andrea Bocelli, Igor Caiazza arriva a questo secondo album da leader dopo il primo “Blu” (Abeat Records) che ha visto la presenza di grandi artisti come Fabrizio Bosso e Javier Girotto. In ambito orchestrale, diverse le incisioni discografiche con Decca, Sony, Deutsche Grammophone e RAI.



Degli 11 brani presenti in “People”, 9 sono interamente composti ed arrangiati da Caiazza mentre 2 sono omaggi alla propria carriera operistica: “L?aria di Pamina”, cantata da Emilia Zamuner, tratta dall’Opera “Il Flauto Magico” di Mozart, e l’Overture da “Lo Schiaccianoci" di Tchaikovsky, brano che Caiazza ha rinominato “Ouverture di Natale”, data la consueta esecuzione del Balletto in occasione delle feste natalizie e che, in quanto Ouverture, apre il disco.